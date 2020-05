Neue Urinale sollen Pankows Klo-Problem an der U2 lösen

Berlin. Kein polierter Edelstahl, keine teure Sonderlösung. Pankows Angebot für Wildpinkler am Viadukt der U-Bahnlinie 2 in Prenzlauer Berg ist kein Urinal vom Typ, wie man es von der Hamburger Reeperbahn kennt. Eben nicht jenes 30.000 Euro teure Model, das SPD-Politiker zum Kauf empfohlen hatten und das dem Bezirksamt Pankow zu kostspielig war.

Die Lösung ist ein steingrauer Klotz – eine City-Toilette vom neuesten Typ der Firma Wall. Entscheidender Vorteil gegenüber der alten Version: Eine zusätzliche Nische mit kostenlosem Zutritt für Herren, die ein kleines Geschäft verrichten müssen und dafür nichts bezahlen wollen. Sie steht an der Ecke Schönhauser Allee und Topsstraße – einer Stelle, an der man das Toilettenproblem so eindringlich riechen konnte wie wohl an kaum einem anderen Ort Berlins. Seitdem das neue Häuschen hier steht, ist es in ständiger Benutzung. Sich an den Pfeilern der Hochbahn zu erleichtern, dafür gibt es nun keinen Grund mehr. Und viele fragen sich: Warum nicht gleich so?

Pankow prüfte Lösung des Toiletten-Problems monatelang – ohne Ergebnis

Eine passende Lösung zu finden, damit brachten Pankows SPD und der zuständige Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) immerhin mehr als ein Jahr zu. Mehrfach verlangte die SPD, an drei Standorten – am Bahnhof Pankow, am U-Bahnhof Schönhauser Allee und dem an der Eberswalder Straße – Urinale wie in Hamburg zu erproben. Kuhn verwies auf die hohen Beschaffungs- und Reinigungskosten in Höhe von 250.000 Euro pro Jahr, auf die Zuständigkeit von Deutsche Bahn, BVG und Senat. Die SPD wiederum verlangte, dass der Stadtrat sich aktiv um eine Einigung der Akteure bemühen solle. Und nun, da das Problem zum hoffnungslosen Fall zu werden schien, kam die Lösung praktisch ganz von allein: Das erste alte Toilettenhäuschen der Firma Wall ohne gratis Urinal wurde einfach routinemäßig gegen eine neue Version mit frei zugänglicher Schüssel getauscht. Ohne Zusatzkosten für den Bezirk, ohne Verhandlungen mit BVG und Bahn. Ganz regulär im Rahmen des Vertrags mit dem Land Berlin.

Pankow bekommt zehn weitere Wall-Toiletten mit Gratis-Urinalen

Und es soll nicht bei der einen Neuinstallation an der Schönhauser Allee bleiben. „Laut den Planungen der Firma Wall, wie sie dem Bezirksamt vorliegen, sollen im Bezirk Pankow noch an rund zehn weiteren Standorten vorhandene Toiletten gegen kombinierte Modultoiletten mit ein oder zwei Pissoirs ausgetauscht werden“, teilt Stadtrat Kuhn nun auf Anfrage mit. Eine Umsetzung sei in allen zehn Fällen für 2020 vorgesehen. Ob sich Pankows Wildpinkler dann tatsächlich von den neuen City-Toiletten mit Urinalen bekehren lassen, wird man in den nächsten Monaten riechen können.