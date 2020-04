Am 30. April sollen die ersten der 215 Spielplätze im kinderreichen Pankow geöffnet werden. Schilder zeigen Obergrenzen für Kinder.

Berlin. Jeder Spielplatz wird in diesen Tagen einzeln gereinigt und inspiziert. Ab Donnerstag, 30. April dürfen Kinder die ersten Anlagen in Pankow dann wieder in Besitz nehmen. Allerdings gelten anders als vor der Corona-Krise neue Nutzungsbeschränkungen.