Pankow gibt Bau von sieben Wohnhäusern für Flüchtlinge frei

Berlin. Es gab Gegenargumente zum Klimanotstand und zum Flächennutzungsplan, Versammlungen am Grundstück und zuletzt eine Demonstration von linken Gruppen gegen eine Kundgebung der AfD. Doch nun hat das Bezirksamt Pankow die Flüchtlingsunterkunft an der Kirchstraße 69 in Pankow-Rosenthal zum Bau freigeben. Damit ist der Weg geebnet für eine neuartige Form der Unterbringung von Geflüchteten in sieben kompakten Wohnhäusern, die sich auf einer Freifläche in einer Einfamilienhaussiedlung gruppieren werden. Ein Baustart der Anlage aus modular vorgefertigten, dreigeschossigen Häusern in Regie des landeseigenen Wohnungsunternehmens Gesobau war schon 2018 angekündigt worden, hatte sich wegen Umplanungen aber verzögert. So wurde die maximale Zahl der Bewohner zwischenzeitlich von ursprünglich 288 auf 321 Bewohner erhöht.

Auf Anfrage der AfD-Fraktion, die von der „Errichtung von Plattenbauten“ spricht und das Vorhaben zu verhindern versuchte, erklärt Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne), dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung das Projekt aufgrund eines Sonderbaurecht für Flüchtlingsunterkünfte genehmigt hat. Weil es sich um ein „begünstigtes Vorhaben“ handelt, werden bestimmte Hürden, wie ein Flächennutzungsplan, der keine Wohnbebauung ausweist, außer Kraft gesetzt – eine Verfahrensweise, die beim Bau von modularen Flüchtlingsunterkünften in allen Bezirken seit Jahren üblich ist. Mit Sonderregelungen für Flüchtlingsheime kann unter Umständen eine Grünfläche überbaut werden, die ansonsten frei bleiben müsste. Vereinfachtes Baurecht ermöglicht Siedlung für Flüchtlinge in Pankow An der Kirchstraße in Pankow entsteht ein neuer Standort für eine Flüchtlingsunterkunft mit dreistöckigen Einzelgebäuden auf einer Freifläche, die Nachbarn schützen wollten.

Foto: Gesobau / BM Auch bei dem Grundstück an der Kirchstraße 69 ist dies der Fall – was Anwohner im Herbst 2019 dazu veranlasst hatte, eine Freilassung der Wiese mit Blick auf den Klimanotstand in Pankow zu fordern. Maßgebend bleibt laut Stadtrat Kuhn aber das Sonderbaurecht des Senats. „Danach kann Vorhaben, die der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden dienen, nicht entgegengehalten werden, dass sie den Darstellungen des Flächennutzungsplans oder eines Landschaftsplans widersprechen oder die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigen“, schreibt der Stadtrat zu den Bedenken. Bei der Wiese an der Kirchstraße handle es sich außerdem nicht um eine sogenannte geschützte Grünanlage, was das Ausnahmeverfahren weiter vereinfacht – eine Entwidmung sei nicht notwendig gewesen, heißt es. Um sicherzugehen, dass keine bedrohten Tierarten auf der Fläche leben, ließ sie das Bezirksamt Pankow sechs Monate lang faunistisch untersuchen. Es sei nun davon auszugehen, dass „keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten zu erwarten sind“, schreibt Stadtrat Kuhn. Für den Verlust der Grünfläche wird andernorts ein Ausgleich geschaffen. „Nicht ausreichend privater Wohnraum“: Gesobau baut modulare Unterkünfte Genau wie bei allen modularen Unterkünften in Berlin sollen die Wohnungen nur vorläufig Geflüchteten ein Zuhause geben und künftig für alle Mieter offen stehen. Auf rund 80 Jahre ist die Lebensdauer von modularen Unterkünften ausgelegt. Die Gesobau verweist darauf, dass neue Wohnformen wie diese deshalb geboten sind, weil in der Hauptstadt nicht ausreichend privater Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung steht. „Seit 2015 kamen mehr als 90.000 Menschen auf der Flucht vor Krieg, Terror und Vertreibung nach Berlin, derzeit sind es immer noch etwa 500 Menschen im Monat. Viele von ihnen müssen in Not- und Gemeinschaftsunterkünften leben, weil nicht ausreichend privater Wohnraum zur Verfügung steht“, wirbt die Gesobau um Akzeptanz für neue Bauprojekte in öffentlicher Hand. 25 weitere Modulbauten in allen Teilen Berlins sind bereits beschlossen. Bei den sieben Wohnhäusern für Geflüchtete an der Kirchstraße in Pankow steht ein Projektstart laut der Gesobau nun unmittelbar bevor. Sie schreibt: „Für das Projekt haben wir die Baugenehmigung erhalten, und die bauvorbereitenden Maßnahmen laufen, sodass der Baubeginn zeitnah erfolgen wird.“ Mit einer Fertigstellung und Eröffnung der Häuser rechnet das Bezirksamt Pankow für das zweite Quartal 2021 – rund ein Jahr später als ursprünglich angenommen.