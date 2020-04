Erstmals mit WC: Das bringt der neue Mauerpark Berlinern

Berlin. Der erste Grund zum Feiern ist lautlos verstrichen: das 25-jährige Bestehen des Mauerparks am 9. November 2019 ging neben den Festlichkeiten zum 30. Jahrestags des Mauerfalls einfach unter. Nun ist klar: Auch eine Party mit Gästeschar zur Eröffnung der lang erwarteten neuen Parkteile kommt aus Rücksicht auf Abstandsgebote nicht in Frage. So sagen die Berliner in wenigen Wochen im Stillen hallo zu neuen Liegewiesen, neuen Wegen und neuen Gärten auf dem früheren Todesstreifen. Kurz vor den Sommerferien im Juni also werden die Baustellenzäune an Lortzingstraße einfach abgebaut. Dann werden 7,5 Hektar neues Grün in der „zweiten Hälfte“ des Mauerparks zum ersten Mal zu erleben sein. Einschließlich der „Kartoffelhalle“ – einem Bestandsgebäude, das aus derzeit noch aus einer Bauwüste aufragt. Bald spielt der unscheinbare Schuppen eine prominente Rolle – weil er in seinen Räumen den Menschen aus Prenzlauer Berg und Gesundbrunnen einen neuen Kieztreff beschert. Einschließlich zehn Toiletten. Und das ist nicht das einzige Novum.

Anders als in der zweiten Parkhälfte wird es im neuen Bereich betont leise zugehen. „Generell soll die Erweiterung des Mauerparks zusätzlich Räume für ruhigere Nutzungen bieten und somit einen Gegenpol zur quirligen zentralen Wiesenfläche mit Amphitheater im Bestandspark bilden“, erklärt Karina Thinius von der Stiftung Grün Berlin, die den Park verwaltet. Ruhe stiftet auch der „Mauergärtner“, eine von Granitsteinen eingefasste Pflanzstelle, wobei sich Urban Gardening mit einem interkulturellen Ansatz verbindet.

Neues Kulturzentrum im Mauerpark soll Berliner und Touristen versöhnen

Bis der Rasen im neuen Mauerpark anwächst, bleiben die Tore noch verschlossen. Im Juni dürfen die Berliner erstmals eintreten.

Neben den groben Steinblöcken auf dem Rasen – ein Markenzeichen, das Architekt Professor Gustav Lange aus dem alten Park übernahm – finden sich Örtlichkeiten, an die man sich erst gewöhnen muss. Da ist ein Gehweg, der sich fast poetisch „Linie der ungleichen Dinge“ nennt, eine kleine Versammlungsstätte namens „Steinkreis“. Gleich daneben: eine Streuobstwiese mit Apfelbäumen neben der „Mauergärtner“-Fläche.

Und dann liegt da ein paar Schritte südlich des Steinkreises die Kartoffelhalle. „Parkkulturzentrum“ nennt sich der Treff in den Plänen von Grün Berlin. Für Alexander Puell, den Vereinsvorsitzenden der Freunde des Mauerparks, ist dies eine der wesentlichen Errungenschaften bei der Neugestaltung. „Eine einmalige Insel kulturellen Lebens inmitten der Großstadt“ – das sei der Mauerpark immer schon gewesen. „Mit der Kartoffelhalle findet diese kulturelle Vielfalt eine neue Heimat, unabhängig von Wind und Wetter. Wir fördern hier individuelle Entwicklung ebenso wie soziale Gemeinschaft. Anwohner und Parknutzer werden eingeladen mitzugestalten, insbesondere Jugendliche bekommen kreativen und konstruktiven Freiraum“, beschreibt Puell die neue Nutzung als Kieztreff.

Aber das künftige Angebot der Kartoffelhalle richte sich nicht nur an Parkbesucher. Es adressiert auch ganz explizit die Anwohner, die sich im Angesicht von bis zu 40.000 Besuchern an belebten Sonntagen zu kurz gekommen fühlen. Tagsüber finden in dem alten Lager Ausstellung, Workshops und Angebote für jugendliche Nutzer statt. Abends folgen Spiele, Lesungen und gesonderte Veranstaltungen.

An Sonntagen treffen Berliner auf Touristen

An Sonntagen – schon wegen der Magnetwirkung des Karaoke der mit Abstand belebteste Tag – wird der neue Treff seine interessanteste Bewährungsprobe erleben: Touristen und andere Gäste treffen dann auf Berliner. So erhoffen es sich zumindest die Freunde des Mauerparks. „Wir verfolgen dabei das Modell des Miteinanders und Ausgleichs“, sagt der Vorsitzende Puell. Angedacht seien Ausstellungen zur teils auch dunklen Geschichte des einstigen Todesstreifen. Auch dabei gehe es leise zu – „die Anwohner müssen nicht befürchten, dass durch die Kartoffelhalle mehr Lärmbelastung auf sie zukommen. Auf den Lärmschutz haben wir bei der Planung sehr genau geachtet.“ Straßenmusik und natürlich das Karaoke bleiben weiterhin im Mauerpark verwurzelt. Aber in der alten, südlichen Parkhälfte, die von der Wohnbebauung am weitesten entfernt ist. Eben das wollen das Bezirksamt Pankow die Freunde des Mauerparks und Grün Berlin auch im Regelwerk für Besucher verankern.

Wenn im neuen Part des Parks wirklich Ruhe einkehrt, wäre es ein versöhnliches Ende – ganz im Kontrast zum Streit um rund 700 neue Wohnungen am Gleimtunnel nördlich des Parks. Mit dem hatten die Pläne für die Erweiterung nämlich begonnen. Knapp acht Jahre ist es nun her, dass der damalige Bausenator Michael Müller (SPD) – heute Regierender Bürgermeister – eine vorläufige Schlichtung dieses Streits mit Anwohnergruppen vermelden konnte. Es war eine Schlichtung, die den Bau der 700 Wohnungen am heutigen Lichtburgring in Gesundbrunnen sicherstellte. Als zweites Ergebnis der Vermittlung eröffnet nun, im Juni 2020, auch der „neue“ Mauerpark. Mehr Platz zum wohnen und erholen – bei der Erweiterung des Parks nach Nordwesten Richtung Gesundbrunnen gehört beides zusammen.

Erweiterung des Mauerparks dauert ein halbes Jahrzehnt

Müllers Kompromiss sah damals vor, dass der Senat den Bau der neuen Siedlung freigibt und für die Entwicklung der Infrastruktur im Mauerpark aufkommt. Dafür musste der damalige Investor die sieben Hektar, die eigentlich als Bauland reserviert waren, an das Land Berlin abtreten. Während die neue Wohnsiedlung am Lichtburgring, entwickelt von der Groth-Gruppe und der Gewobag, zur Fertigstellung kam und die ersten Mieter einzogen, ließ die Parkerweiterung auf sich warten. Erst 2016 konnte Müllers Nachfolger im Stadtentwicklungsressort, SPD-Parteifreund Andreas Geisel, der heutige Innensenator, den Start dieser zweiten Baustelle feiern. Erst dann kam die Parkerweiterung in Fahrt. „Nach jahrelangem Stillstand wächst der Mauerpark auf die Größe, die notwendig ist, um die große Anzahl der Besucher aufzunehmen“, sagte Geisel damals. Dieses „Wachstum“ auf ein notwendiges Maß kommt erst jetzt, nach fünf Jahren zum Abschluss.

Aber so richtig fertig ist man auch im Juni noch nicht. Was die Eröffnung der Toiletten in der Kartoffelhalle anbelangt, werden sich die Berliner voraussichtlich bis 2021 gedulden müssen, gibt Grün Berlin bekannt. Auch ein neues Verwaltungsgebäude im Südteil feiert dann Premiere. Vielleicht ein Grund zum Feiern – im dritten Anlauf dann.