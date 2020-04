Neues Bürozentrum in Prenzlauer Berg schafft Tausende Jobs

Berlin. Baggerschaufeln graben im trockenen Sand, neben Hochhäusern der DDR-Epoche am Ringbahngraben gegenüber dem Velodrom steht ein Lückenschluss bevor. Direkt vor dem Finanzamt Pankow an der Storkower Straße hat der Bau eines Bürokomplexes begonnen, der Tausende neue Jobs schafft im Süden von Prenzlauer Berg. „Scale“ nennt sich das Bauprojekt der Townscape-Gruppe, einem Projektentwickler mit Stammsitz in der Schweiz und mehreren laufenden Vorhaben in Berlin. Auf einer Bruttogeschossfläche von 24.400 Quadrametern sollen ab 2022 die ersten Firmen neue Räume beziehen. Laut einem Konzept stehen für das gesamte Gelände mehr als 3000 neue Jobs in Aussicht.

Während das entstehende Bürozentrum zum Ringbahn-Graben mit acht Etagen aufragt, sind es zur Storkower Straße hin sechs Geschosse. Dazwischen verläuft in Zukunft ein geschützter, begrünter Campus mit einem direkten Zugang zum S-Bahnhof Storkower Straße – der Investor nennt ihn Boulevard. Für Townscape steht im Mittelpunkt, in den Bürobauten keine starre Struktur zu schaffen.

Gefragt sei vielmehr „Flexibilität, die unterschiedlichste Bürokonzepte und Aufteilungsvarianten, inklusive zeitgemäßer Coworking-Konzepte, möglich macht“, wie es in der Projektvorstellung heißt. Im August 2018 hatten die Schweizer das Brachgrundstück im Bezirk Pankow gekauft.

Zweites Bauvorhaben an der Storkower Straße schon in Aussicht

Neuer Baugrund im Südosten von Prenzlauer Berg: Am Finanzamt und Jobcenter Pankow entsteht der neue Bürokomplex „Scale“.

Foto: Thomas Schubert

Auch als im Januar die Verkehrserschließung strittig war, bescheinigte das Bezirksamt Pankow dem Projekt eine hohe Priorität. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagte Klaus Risken, der Leiter des Stadtentwicklungsamts zum schnellen Fortschritt. Nun ist der Baustart der Behinderungen durch die Corona-Krise zum Trotz tatsächlich erfolgt.

Ein Bauvorbescheid erging zum Frühjahr und sah eine Befreiung von Bebauungsplanverfahren vor, weil das Bürozentrum sich in die Umgebung einfüge und die Dichte den üblichen Maßen in diesem Teil von Prenzlauer Berg einhalte. „Es entspricht der Kubatur“, so Risken.

Auch auf dem angrenzenden Nachbargrundstück wollen Investoren an diese neue Bebauung anknüpfen und noch weitere Bürohäuser errichten – sie dürften sich an der beträchtlichen Bauhöhe des Scale orientieren. „Ziel ist es, für die Vorhaben eine gemeinsame Klammer zu finden“, sagte Risken bei der Vorstellung der Pläne im Ausschuss.

In Aussicht stehe eine Aufwertung des Areals mit einem markanten, begrünten Stadtplatz. Wichtig sei es, die vielen neuen Mieter so an die Storkower Straße anzubinden, dass der Verkehrsfluss weiter problemlos funktioniert. Eine Lösung sieht vor, das neue Büroquartier mit zwei Zufahrten auszustatten, die mit einer Einbahnstraße auf dem Gelände verbunden sind. So müssen Passanten am Boulevard nur auf Autos achten, die aus einer Richtung kommen. Bis zu 700 Autofahrten am Tag sollen Prognosen zufolge nach Fertigstellung der Bauvorhaben stattfinden.

Townscape bereitet nächstes Büroprojekt am Ostkreuz vor

Vor dem Komplex "Scale" in Prenzlauer Berg entsteht ein neuer Stadtplatz mit Promenade zum S-Bahnhof Storkower Straße.

Foto: Townscape / BM

Neben dem Projekt Scale in Prenzlauer Berg treibt Townscape in Berlin auch das Vorhaben „Hive“ (zu Deutsch: Bienenstock) an der Revaler Straße zwischen Warschauer Straße und Ostkreuz in Friedrichshain voran, wo auf 22.000 Quadratmetern neben neuen Büros auch Gastronomen einziehen sollen.

Bereits im Sommer 2020 eröffnet an der Max-Urich-Straße im Brunneviertel in Mitte das Bürozentrum „Enter“. Ebenfalls in Mitte entstand in Regie von Townscape das Start-up Zentrum „Grow“.

Im Fall des Vorhabens Scale in Prenzlauer Berg fällt die Neueröffnung ab 2022 mit einer Belebung der gesamten Region zusammen. Gleich nebenan arbeitet der slowakische Entwickler HB Reavis an einem neuen Gewerbezentrum rund um die Schlachthallen an der Landsberger Allee, bei dem weitere 700 Arbeitsplätze in Prenzlauer Berg entstehen.

Dieser neue Komplex eröffnet schon im kommenden Jahr. Ein Grund für das florierende Geschäft mit Gewerbeimmobilien: Investoren setzten in Berlin wegen des Mietendeckels für Wohnungen verstärkt auf Büros – denn deren Mieten bleiben unbeschränkt.