Berlin. An einem normalen Sonntagmittag herrscht in den Lokalen in Prenzlauer Berg reger Betrieb. In Coronazeiten dagegen sind die Cafés und Restaurants leer. Fast jedenfalls. Denn langsam kommt wieder Leben in die Läden der Berliner Innenstadt. Teils mit tapferem Optimismus, teils mit dem Mut der Verzweiflung öffnen Wirte für Abholer ihre Türen.

Am Sonnabend hat Ivana Kostanić ihr Café „Neo 1“ an der Lettestraße erstmals nach Inkrafttreten der Schutzverordnungen vom 22. März wieder geöffnet. Einzeln können Kunden eintreten, das Angebot ist reduziert, ebenso die Geschäftszeiten. „Aber ich wollte nicht mehr Zuhause herumsitzen. Es reichte mir“, sagt die 35-Jährige.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Die Angst um die Existenz sei für Kostanić noch da. Aber sie müsse jetzt ausprobieren, was man den Kunden anbieten könne. In den ersten zwei Tagen seien die Stammgäste zurückgekehrt. So werde sie in dieser Woche in kleinem Umfang wieder Lunch ins Programm nehmen. „Dann werden in Küche und am Verkauf auch wieder meine Mitarbeiter eingesetzt“, sagt Kostanić.

Kaum ein Drittel des früheren Umsatzes

„Als ich am 22. März zumachte“, erinnert sich die 35 Jahre alte Trang Schnitzendöbel vor ihrem vietnamesischen Lokal „Vinpearl“, „war es, als ob ich von meinem Kind Abschied nehmen müsste.“ Noch sind ihre Tische im Lokal unbesetzt, aber seit Donnerstag trägt sie ihre Gerichte zumindest hinaus zu den wartenden Gästen an der Raumerstraße. „Doch es bringt kaum ein Drittel des früheren Umsatzes ein“, sagt die Unternehmerin.

Wird das „Vinpearl“ überleben? „Ich muss sehen, wie sich das Geschäft entwickelt“, sagt sie. „Ich habe meine Kosten so weit wie möglich reduziert. Und statt acht Mitarbeitern, sind jetzt nur zwei im Restaurant.“ Da habe es sich immerhin „wie ein Geschenk“ angefühlt, als ihr Vermieter einwilligte, die Miete für kurze Zeit auf 50 Prozent herunterzufahren.

Von Insolvenz bedroht

Die Situation der Gastronomen in Berlin ist dramatisch. Der Hotel- und Gaststättenverband Berlin (Dehoga) sieht in der Hauptstadt noch mehr Anlass zur Sorge als im Rest der Republik. Hauptgeschäftsführer Thomas Lengfelder sagt, in Berlin sei mehr als ein Drittel der 19.400 gastronomischen Betriebe von Insolvenz bedroht. Die Gefahr sei überdurchschnittlich, da es viele Betriebe gebe, die sich mit trendigen Gastroangeboten „noch selbst ausprobieren“, so Lengfelder.

Lesen Sie auch: So reagiert Berlin auf die Lockerung der Corona-Regeln

Etabliert dagegen ist die Café-Bar „Liebling“ an der Raumer-, Ecke Dunckerstraße. 2007 von seiner Lebensgefährtin eröffnet führt dort seit 14 Monaten Dirk Krieger die Geschäfte. Er hat die meisten Kollegen in Kurzarbeit geschickt, steht dieser Tage zum ersten Mal selbst hinter dem Tresen. Bei ihm gibt es seit zweieinhalb Wochen Getränke und Sandwiches nur noch für unterwegs. Der Weg von Tür zu Theke ist mit Tischen klar begrenzt. „Einerseits bin ich froh, dass es dafür überhaupt eine Nachfrage gibt. Anderseits muss ich mitansehen, wie bei diesem Wetter die Terrasse geschlossen bleibt und meine stärksten Monate dahingehen.“

Von Mitarbeitern trennen

Das staatliche Kredithilfeangebot habe er nicht angenommen. Zuviel Bürokratie und am Ende ein Schuldenberg. Aber die Soforthilfe habe kurzzeitig für Entlastung gesorgt. Für Krieger waren es 15.000 Euro - die aber schnell aufgebraucht sind. Eine Verlängerung der bestehenden Auflagen könne er sich jedenfalls nicht leisten.

„Spätestens im Mai muss es wieder los gehen“, sagt der 53-Jährige. Dann nur jeden zweiten Tisch aus Abstandsgründen zu besetzen, werde schwierig. „Mit einer Öffnung der Außenterrasse wäre mir schon geholfen“, sagt Krieger. „Wenn aber das Abendgeschäft für mich nicht hinzukommt, das schon mal bis Mitternacht geht, muss ich mich von Angestellten trennen.“

Verbandschef Lengfelder geht für März und April von einem bundesweiten Ertragsverlust von zehn Milliarden für die Branche aus. Rund acht Prozent der 230.000 Gastro-Betriebe in Deutschland befinden sich in Berlin. Entsprechend begrüßt er die von jetzt Finanz- und Wirtschaftsministerium vage angekündigte Unterstützung.

Gefragt sei ein „Rettungsschirm“ für die Branche, sagt Lengfelder. Das bedeute Fördersummen, nicht Kredite. Zudem müsse die Mehrwertsteuer für Hotels und Gastronomie von 19 auf auf sieben Prozent gesenkt werden. Nur so werde den Unternehmen ein wirksamer Anschub ihres Geschäfts ermöglicht, auf den auch die Unternehmerin Prenzlauer Berg mit der Öffnung ihrer Restaurants und Cafés hoffen.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: