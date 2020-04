Hilferuf aus Australien zur Rettung des Tram-Depots Pankow

Berlin. Ginge es allein um den verkehrstechnischen Nutzen, dann wäre der 1901 erbaute Straßenbahnbetriebshof Pankow-Niederschönhausen bereits Geschichte. Seit Jahren steht das Baudenkmal mit den 19 zierlichen Toren an der Dietzgenstraße leer, untauglich als Drehscheibe für die modernen, voluminösen Flexity-Trams der BVG, ohne Nutzungskonzept dem Verfall preisgegeben. Aber das Depot besitzt auch einen kulturellen Wert, muss schon aufgrund des Denkmalschutzes vor dem Verfall bewahrt werden. Was beim Streit über ausbleibende Sanierungsmaßnahmen bislang unterging: Der Verfall hat sogar eine persönliche Bedeutung. Die Nachricht vom möglichen Einsturz von Fassadenteilen drang bis nach Australien durch – zu Inge Fernando, der Tochter eines der Architekten: Jean Krämer. Sie bittet den Senat nun, das Erbe ihres Vaters zu bewahren und beim Verfall des Depots das Schlimmste zu verhindern.

Fernando, die 1948 als kleines Mädchen nach Down Under immigrierte, las in der Berliner Morgenpost am anderen Ende des Globus vom fortschreitenden Verfall. Und erinnert jetzt in einem kurzen Brief noch einmal an den Denkmalwert, der den Eigentümer – in dem Fall das Land Berlin und die BVG – zum Erhalt verpflichtet. „Aber das scheint in diesem Szenario nicht wichtig zu sein“, befürchtet Fernando. „Es sieht eher aus, als ob der Bau jahrelang absichtlich vernachlässigt wurde, um ihn abzureißen und das Land zu verkaufen.“ Zuletzt hatte die Australierin im Jahre 2016 Berlin besucht, um die Gebäude, denen ihr Vater eine Form verliehen hatte, zu besichtigen. Jean Krämer zeichnete zwar nicht für die Architektur der ersten Ausbaustufe des Tram-Depots in der Dietzgenstraße verantwortlich, aber für die Erweiterung im Jahre 1925.

Jean Krämer gestaltete Straßenbahn-Betriebshof – und die Ampel am Potsdamer Platz

Ein Baumeister der Berliner Straßenbahn: Jean Krämer entwarf Depots - und die markante Ampelanlage am Potsdamer Platz. Hier ein Bild aus dem Fundus seiner Tochter Inge Fernando.

Es war nicht die einzige Anlage der Vorkriegsepoche, an der Krämer stilistisch mitgewirkt hatte. Der Name des Architekten steht für den Bau einer ganzen Serie von Depots der BVG. Als eines der bekanntesten neben demjenigen in Pankow gilt der von 1925-27 erbaute Straßenbahn-Betriebshof mit eingebauter Wohnanlage in der Weddinger Müllerstraße. Den Spitznamen „Straßenbahnstadt“ verdankt er der Tatsache, dass hier neben Platz für 320 Tramwagen auch 380 Wohnungen vorhanden sind.

Aus Sicht der Autorin Karen Grunow hat Jean Krämer für die Infrastruktur der Berliner Straßenbahn eine ähnliche Bedeutung wie Alfred Grenander für die U- und Hochbahn – von Letzterem kennt man zum Beispiel den U-Bahnhof Alexanderplatz mit seiner markanten grünlichen Fliesung. Jean Krämers Werk wiederum ist heute vor allem am Potsdamer Platz greifbar. „Wie ein Relikt der Geschichte des Potsdamer Platzes wirkt heute der 1998 hier aufgestellte Verkehrsturm, eine Rekonstruktion jener Ampelanlage, die Jean Krämer 1924 nach Art amerikanischer Ampeltürme für die Berliner Straßenbahn-Betriebsgesellschaft entworfen hatte“, schreibt Karen Grunow, die gerade ihre Doktorarbeit über Krämers Schaffen verfasst.

Während der Ampelturm des Architekten im Berliner Stadtzentrum einen Platz in der Gegenwart gefunden hat, ist das Schicksal des Depots in Pankow-Niederschönhausen nach wie vor offen. Inge Fernando hofft darauf, dass die Schäden noch zu reparieren sind und sich BVG, Senat und Bezirksamt auf ein Konzept für die Neunutzung einigen können. „Ich bin noch sehr stolz auf alles, das er geschaffen hat, und sah 2016 während einer Berlin-Reise mehrere seiner Bauten“, schreibt Fernando über ihren Vater. „Durch diese lebt er noch für mich – und durch jeden, das abgerissen wird, stirbt er noch einmal.“

Landesdenkmalamt drängt auf Neunutzung des Straßenbahn-Depots

Ein Abriss kommt für das Berliner Landesdenkmalamt jedenfalls nicht in Frage. „Der schlechte Zustand des Straßenbahnbetriebshofes ist bekannt“, erklärt auf Anfrage der Landeskonservator Christoph Rauhut. Belege einer konkreten Einsturzgefährdung seien zwar nicht bekannt, Denkmalbehörden hätten die BVG aber „in verschiedener Art und Weise darauf aufmerksam gemacht, dass der Straßenbahnbetriebshof zu sichern und zu bewahren ist, denn an der Erhaltung der Baudenkmale besteht ein öffentliches Interesse“. Falls die notwendigen Sicherungsmaßnahmen ausbleiben sollten, könne das Bezirksamt Pankow ordnungsbehördlich tätig werden, nennt Rauhut eine Option. „Das Landesdenkmalamt wird weiterhin im Kontakt zur BVG auf einer Sicherung drängen und über Erhaltungsmaßnahmen beraten.“

Im übrigen hält es Rauhut durchaus für möglich, den Straßenbahnbetriebshof künftig für andere Zwecke umzunutzen – eine Funktion für das heutige Tramnetz hätte der Standort ohnehin nur dann, wenn eine weitere Strecke zu einem möglichen neuen Quartier auf der Elisabethaue entstehen sollte. Egal, welche Nutzung konzipiert wird: „Die BVG ist rechtlich verpflichtet, die Anlage zu sichern, bis eine Sanierung oder neue Nutzung umgesetzt werden kann. Der derzeitige Zustand begründet keine Löschung aus der Denkmalliste des Landes Berlin“, stellt der Konservator klar. Für Inge Fernando, die 16.000 Kilometer von Pankow entfernt auf eine Lösung im Sinne ihres Vaters wartet, wohl ein kleiner Trost.