Dienstgebäude saniert: Pankows Politik tagt Corona-gerecht

Berlin. Die Situation war außergewöhnlich. Ausgerechnet in dem Moment, als Pankows Lokalpolitiker den größten Tagungsraum im Bezirk am dringendsten gebraucht hätten, war er nicht verfügbar. Weil der Sitzungssaal der Bezirksverordnetenversammlung im Haus sieben des historischen Verwaltungskomplexes an der Fröbelstraße in Prenzlauer Berg noch immer eine Baustelle war, mussten die Verordneten für ihre Sondersitzung am 1. April in eine Lichtenberger Schulaula ausweichen. Das war die nächstbeste Möglichkeit, um unter den Schutzvorkehrungen gegen das Coronavirus mit besonders großem Sitzabstand und zu tagen. Selbst Schreibtische, an denen Viren haften könnten, waren Tabu. Jetzt die für Interessenten der Bezirkspolitik erfreuliche Nachricht: Diese Odyssee mit mindestens 45-minütiger Anreise für die Abhandlung eines Tagesordnungspunkts wird wohl einmalig bleiben.

Pankows Bezirksverordneten kehren nach Prenzlauer Berg zurück

Eingerüstet und längst baufällig: Der Komplex des Bezirksamts Pankow an der Fröbelstraße in Prenzlauer Berg war monatelang ein Sanierungsfall. Bezirksverordnete wurden zu Nomaden.

Foto: Thomas Schubert / BM

Denn der große BVV-Saal im Haus sieben an der Fröbelstraße 17 kann jetzt erstmals seit Monaten wieder eröffnen – und macht damit wieder Sitzungen für Pankower Politiker in Pankow möglich. Auch dann, wenn sie Corona-bedingt Abstand wahren müssen. Stadtrat Torsten Kühne (CDU) bestätigt, dass es im Haus sieben wegen Probleme mit Baufirmen bei er Sanierung durch das Berliner Immobilienmanagement zu einer Verzögerung von mehreren Monaten gekommen war. „Eigentlich sollte das Gebäude längst fertig sein. Aber es sprangen Baufirmen ab. So kam es zu einem Domino-Effekt: Weil ein Bau an der Fröbelstraße nicht fertig war, konnten die Arbeiten im nächsten nicht starten“, beschreibt Kühne das Dilemma.

Der große BVV-Saal hatte im Sommer 2019 im Zuge der Sanierung des Komplexes an der Fröbelstraße schließen müssten, so dass die Verordneten ins Rathaus Mitte an der Karl-Marx-Allee auswichen. Und dort Miete zahlen mussten. Für die größte Bezirksverordnetenversammlung Berlins – Pankows „Parlament“ hat 55 Sitze – war der Saal in Mitte unter den neuen Abstandsregeln aber viel zu klein. Deshalb des Experiment in Lichtenberg.

Sitzungsprogramm der Bezirksverordneten wird ausgedünnt

Nun also das Ende des Nomadentums, nun die Rückkehr in gewohnte Räume bei weiterhin außergewöhnlichen Rahmenbedingen. Immer noch gelten die allgemeinen Abstandsregeln. Das Programm der Ausschüssen, die genau wie die eigentliche Monatssitzung der Bezirksverordnetenversammlung jetzt im sanierten BVV-Saal des Hauses sieben an der Fröbelstraße stattfinden, ist allerdings stark ausgedünnt. Es findet nur noch eine Sitzung pro Tag statt. Vorbei sind die Zeiten, als zwei Ausschüsse, wie es nur in Pankow üblich war, nacheinander tagten, bis spät in den Abend.

Zettel schreiben für den Fall, dass Corona kommt

Zu Beginn der Ausschusssitzung werden Gäste von nun an gebeten, sich entsprechend auszuweisen, einen Kontaktzettel auszufüllen und dem Ausschussvorsitzenden abzugeben. „Dieser soll zur schnellen Ermittlung einer möglichen Infektionskette im Verdachtsfall einer Ansteckung mit dem Coronavirus dienen und wird nach Ablauf der angenommenen Inkubationszeit von 14 Tagen vernichtet“, teilt das BVV-Büro zur neuen Verfahrensweise mit.

Ein bisschen Virologie ist von nun also immer mit im Spiel, wenn es um Bebauungspläne, Anträge oder Bezirksamtsberichte geht. Wie das in funktioniert, zeigt sich beim nächste Ausschuss für Soziales und Wirtschaft am Dienstag, 21. April. Wichtigster Tagesordnungspunkt: Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Pankower Unternehmen.