Warum so viele Robben & Wientjes-Wagen in Pankow „stranden“

Berlin. Zehn Umzugswagen hat Heinz W. in seiner Wohnstraße gezählt – „Umzüge gab es aber keine. Die Wagen stehen einfach nur da“, beklagt der Mann, der sich um seinen Parkplatz betrogen zieht. Die Straße, von der W. spricht, ist die Kissingenstraße in Pankow. Und bei den Umzugswagen handelt es sich Fahrzeuge des Anbieters „Share die Robbe“, früher bekannt als Robben & Wientjes. Dieser Betreiber war mit seinen weiß-blauen Lastern mit dem markanten Robben-Logo lange Zeit der Inbegriff des Umzugs innerhalb Berlins. Inzwischen hat die Firma Buchbinder aus Bayern die Marke übernommen. Und die Umzugswagen dem Trend zum Carsharing folgend direkt in den Wohngebieten platziert.

Das Abholen der „Robben“ von zentralen Stellplätzen, wie viele Berliner die Fahrzeuge umgangssprachlich nennen, entfällt damit. Dafür stehen sie nun auf ganz gewöhnlichen Parkplätzen. Gemietet wird nicht mehr am Betriebshof, sondern mobil per Smarphone-App. Das freut Menschen, die einen Spontanumzug planen. Aber es ärgert Nachbarn, die den Parkplatz lieber für sich hätten.

Immer neue Carsharing-Anbieter entdecken Berlin als Markt

Einen rechtlichen Anspruch auf freie Lücken im öffentlichen Raum haben „Laternenparker“ ohne eigenen Stellplatz, also Menschen wie Heinz W., aber keineswegs. Und der Berliner Senat steht Carsharing-Angeboten aufgeschlossen gegenüber, sieht die Mietwagen als sinnvolle Alternative zum eigenen Auto. Nach einer Erfassung aus dem Jahre 2019 waren in Berlin 5500 Carsharing-Fahrzeuge gemeldet. Dazu gehörten 900 stationsgebundene Wagen und 3100 Pkw, die zumindest innerhalb des S-Bahn-Rings in jeder beliebigen Straße angemietet und wieder abgestellt werden dürfen. Zu diesen Anbietern mit „freier Flotte“ zählt auch „Share die Robbe“, der seine „Bordstein-Robben“ für eine jüngere Zielgruppe vermarktet.

In manchen Abschnitten der Kissingenstraße in Pankow standen kurz vor Ostern genauso viele "Robben" wie private Pkw.

Foto: Thomas Schubert

Warum aber haben sich in den vergangenen Tagen kleinere und große Transporter dieser Flotte in Pankow konzentriert? Und warum „strandeten“ die „Robben“ dort wiederum so oft im Kissingen-Viertel? Aus dieser Straße häuften sich zumindest in einer lokalen Facebook-Gruppe die Beschwerden. Tatsächlich standen in dem Moment in der Kissingenstraße mehr als sieben „Robben“ – teilweise drei nebeneinander und Tür an Tür auf öffentlichen Parkplätzen.

„Share die Robbe“-Mitarbeiter setzen Wagen nur bei Bedarf um

Eine Unternehmenssprecherin sieht im Kissingenviertel in Pankow keine ungewöhnliche Häufung der Mietwagen – „da in der aktuellen Situation mehr Menschen zuhause bleiben müssen, werden diese jedoch weniger bewegt“, heißt es. Nach dieser Erklärung ist die von Nachbarn beobachtete „Rudelbildung“ von „Robben“ also ein Effekt der Coronavirus-Krise.

In Zeiten der Pandemie zieht kaum jemand um. Und die Sharing-Autos bleiben dort, wo so sie zuletzt in Gebrauch waren, länger stehen. „Die Fahrzeuge können von den Mietern selbst geparkt werden, wo eben gerade Platz ist“, erklärt die Sprecherin das System, bei dem man aber durchaus auch steuernd eingreife: „Selbstverständlich behalten wir die Situation im Blick und ziehen die Flotte bei Bedarf auseinander.“