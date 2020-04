Berlin. Zwei Mietshäuser aus zwei verschiedenen Epochen in zwei sehr unterschiedlichen Gegenden – und in beiden Fällen das gleiche Verfahren: Pankow hat für den Nachwende-Neubau in der Hadlichstraße 29 und für das Gründerzeithaus in der Stargarder Straße 65 und 66 das Vorkaufsrecht ausgeübt.

Beim erstgenannten Geschäft gehen 28 Wohnungen in Alt-Pankow damit in das Eigentum der landeseigenen Gesellschaft Gesobau über. Beim zweiten Haus brachte der Bezirk die Immobilie in Prenzlauer Berg mit 29 Wohnungen in den Besitz der Genossenschaft “Am Ostseeplatz“, die sich in Pankow vor allem als Vermieterin von seniorengerechten Wohnungen einen Namen erwarb und die Verdrängung von Alten aus der Innenstadt verhindern will.

Neben einer großen Wohnanlage mit 214 Unterkünften am Ostseeplatz war zuletzt eine Erweiterung mit 15 zusätzlichen altersgerechten und barrierefreien Wohnungen entstanden. Mit der Vorkauf des Eckhauses in der Stargader Straße kommt zum Bestand der Genossenschaft nun ein Altbau hinzu.

Vorkaufsrecht in Pankow: Mieter halfen dem Bezirksamt

Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) hebt in diesem Fall die Eigenleistung der Mieter hervor. Sie hätten zwischenzeitlich sogar eine eigene Genossenschaftsgründung vorbereitet „und selbst ein Kurzgutachten zur Wertermittlung in Auftrag gegeben“, betont Kuhn das Engagement. Trotz der Einschränkungen der Corona-Krise sei es nun gelungen, diese Vorarbeit so umzusetzen, dass die Bewohner aus Sicht des Bezirks vor einer starken Mieterhöhung und Verdrängung geschützt sind. Dies gilt als wichtigstes Ziel des Vorkaufsrechts, von dem Pankow im Vergleich zu Friedrichshain-Kreuzberg eher sparsam Gebrauch macht.

Ein Gründerzeit-Eckhaus an der Kreuzung Stargader Straße und Lychener Straße geht an die Genossenschaft "Am Ostseeplatz".

Foto: Thomas Schubert

Immer wieder betont Kuhn, dass es nicht unbedingt gewollt sei, Immobilien aufzukaufen. Erst wenn bei dem Geschäft der private Käufer eines Hauses sich nicht dazu verpflichtet, eine so genannte Abwendungsvereinbarung zu unterschreiben auf damit selbst auf bestimmte Mieterhöhungen zu verzichten, greift der Bezirk per Vorkauf ein und lässt das Gebäude in den Bestand einer Genossenschaft übergehen.

Gesobau übernimmt Nachwende-Neubau in der Hadlichstraße

So geschah es auch im Fall der Hadlichtstraße 29 in Alt-Pankow. Bei dem 1991 erbauten Gebäude handelt es sich im ein Haus, das über ein Wohnungsbauprogramm mit staatlicher Förderung entstand. Nun fallen die staatlichen Zuschüsse weg, was deutlich steigende Mieten bedeuten könnte.

„Die Mehrzahl der aktuellen Mieter der Hadlichstraße 29 wohnt seit mindestens zehn Jahren im Objekt, so dass sie in hohem Maße sozialräumlich an das Gebiet gebunden sind. Eine sofortige Anhebung der Mieten hätte unmittelbar eine verdrängende Wirkung auf die Bewohnerschaft“, beschreibt Kuhn die Gefahr. Es seien ausschließlich einkommensschwächere Mieter betroffen gewesen, für die ein Ausweichen auf eine andere Wohnung im Kiez wegen drastisch gestiegener Mieten „praktisch ausgeschlossen“ gewesen sei. Nun hat sich die Gesobau dazu verpflichtet, zum Wohle der Mieter die bestehenden Verhältnisse zu wahren.

Mit dem Doppelschlag kurz vor Ostern kann Pankow einen Eingriff in den Immobilienmarkt vermelden, nachdem noch vor kurzem eine Intervention bei einem dritten Haus geplatzt war. Im Fall der Prenzlauer Allee 43 fand sich in drei Anläufen kein Fachmann, der den Verkehrswert des Hauses hätte bestimmen können – so dass der Vorkauf nicht zustande kam und die Mieter auf Schutz verzichten müssen.