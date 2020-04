Klimawandel: Pankower sollen auf Partys in Parks verzichten

Berlin. Zuletzt waren Corona-Partys im Grünen das ärgste Problem, mit dem sich Behörden auseinander setzen mussten. Die aktuellen Entwicklungen ändern aber nichts an einem grundsätzlichen Beschluss des Bezirksamts Pankow, gefasst vor einem Jahr, als der Klimawandel noch als größte Herausforderung erschien: Er sieht vor, keine kommerziellen Feste in Parks und öffentlichen Grünanlagen mehr zu gestatten. Und die durch Dürre strapazierte Vegetation dadurch zu schonen. Eine Haltung, mit der Pankow in Zeiten des Klimanotstands anderen Bezirken voraus sein will. Privates Beisammensein soll aber – zumindest jenseits der Pandemie – weiterhin gestattet sein. Auch für Feiern von Vereinen und ehrenamtlichen Gruppen sieht die Regelung Ausnahmen vor. Was aber, wenn der finanzielle Aufwand für private Feiern so hoch ausfällt, dass sie von kommerzielle Veranstaltungen kaum noch zu unterscheiden sind?

Genau dieses Problem sieht die Pankower CDU-Verordnete Denise Bittner beim Blick auf immer höhere Sicherheitsbestimmungen, für die ein privater Veranstalter ähnlich viel ausgeben muss wie ein Profi. Sicherheitskonzepte, Absperrungen und erste Hilfe sind auch für Sportvereine oder Freiwillige Feuerwehren, die ihre Mitglieder an erholsamen Orten versammeln wollen, mit hohen Ausgaben verbunden, die wegen des Verbots von gewerblichen Festen zum Ausschluss führen müssten. Veranstalter müssen Kaution zahlen: wegen möglichen Schäden bei Partys im Park Ein Problem, das in der Praxis nicht zum Verbot der Party führen wird, versichert Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne), oberster Herr der Pankower Grünanlagen. Er sagt auf Anfrage von Bittner: „Zur Erfüllung ihrer gemeinnützigen Zwecke finanzieren sich gemeinnützige Organisationen in der Regel über Beiträge, Umlagen und Spenden. Wenn Dritte dem Veranstalter Leistungen unentgeltlich zur Verfügung stellen, ist dies jederzeit mit den gemeinnützigen Zwecken vereinbar.“ Das heißt: Es besteht ein Unterschied, ob ein Verein Geld für die Formalitäten einer Feier im Grünen ausgibt oder ein Veranstalter mit Gewinninteresse. Auch dann, wenn die ausgegebene Summe in beiden Fällen die gleiche ist. Kritisch zu sehen seien lediglich Ereignisse, die „aus rein eigenwirtschaftlichem Interesse angeboten werden“, erklärt Kuhn. Aber selbst wenn ein Fest im Grünen genehmigt wird, kann es für den privaten Veranstalter teuer werden, sobald bei der Feier Schäden entstehen. Dann kommt es vor, dass Pankow einen Teil der Kaution einbehält. Die offizielle Formulierung dafür lautet so: „Sicherheitsleistungen für die Beseitigung etwaiger Schäden werden einzelfallbezogen festgesetzt. Dabei sind die zur Schadensbeseitigung erforderlichen Sach- und Personalmittel zu berücksichtigen.“ Wenn aber keine Schäden auftreten, würden die „Sicherheitsleistungen“ im Anschluss an den Veranstalter vollständig zurückgezahlt. Verzicht auf Feste im Grünen: Pankow appelliert an Umweltbewusstsein Aber auch wenn man keinen hohen Schadensersatz durch das zuvor streng geprüfte Fest einzubehalten braucht, verdient der Bezirk an Feierlichkeiten auf öffentlichen Wiesen – Klimaschutz hin oder her. Wie teuer die Party wird, bestimmt in jedem einzelnen Fall die Sondernutzungsgebührenverordnung des Landes Berlin. Trotzdem ermuntert Stadtrat Kuhn Pankower, vor allem aus Gründen des Umweltschutzes auf Feste in Parks zu verzichten – freiwillig. Auch dann, wenn die Feier ausnahmsweise genehmigt würde, sei ein Ausbleiben solcher Veranstaltungen wünschenswert.