Pankower Tor bekommt vier Tramhaltestellen und vier Garagen

Berlin. Es war eine Erfolgsnachricht nach über zehn Jahren Streit: Im Januar stand fest, dass auf dem früheren Güterbahnhof Pankow ein modernes Stadtquartier mit 2000 Wohnungen, zwei Schulen und zwei Kitas in Holzbauweise entstehen. Nun meldet Investor Kurt Krieger, der beim Neubau des Quartiers Pankower Tor 500 Millionen Euro investiert, den nächsten Durchbruch: Man habe sich mit dem Bezirksamt Pankow auf ein Mobilitätskonzept geeinigt, gab die Firma Krieger zum Donnerstagabend bekannt.

Kurt Krieger am Ziel: Der Unternehmer will am Pankower Tor 500 Millionen Euro investieren. Nun der Durchbruch beim Thema Verkehr.

Foto: Thomas Schubert

Darin wird erstmals detailliert erklärt, wie man das Pankower Tor als „autoarmes Stadtquartier“ der Zukunft entwickeln will - so wie es Pankows Bezirkspolitiker immer wieder gefordert hatten. Das Rückgrat der Mobilität für die Bewohner des künftigen Stadtquartiers bildet die neue Straßenbahnlinie. Sie verkehrt entlang des künftigen Viertels zwischen dem S- und U-Bahnhof Pankow an der Granitzstraße zum S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf und führt dann weiter bis zum Pasedagplatz in Weißensee. „Im geplanten Quartier sind vier Haltestellen vorgesehen, je eine an den Bahnhöfen, eine an der geplanten Grundschule sowie eine auf Höhe der Neumannstraße“, gibt die Firma Krieger bekannt. Eine entsprechende Trasse werde beim Bau des Pankower Tors frei gehalten.

Pankower Tor: Radschnellweg Panke Trail soll viele Pkw überflüssig machen

Gleich neben der neuen Straßenbahnlinie verläuft schon in wenigen Jahren der Radschnellweg „Panke Trail“, der künftig von Karow bis zum Mauerpark führt und mittendrin Kriegers Quartier erschließt. „Der übergeordnete Radverkehr soll in Ost-West-Richtung entlang der Granitzstraße entlang der Bahntrasse geführt werden“, heißt es im Mobilitätskonzept.

Parkplätze direkt an den Wohnhäusern, wie in klassischen Berliner Wohngebieten, wird es Pankower Tor nicht geben. Stattdessen entstehen vier so genannte „Quartiersgaragen“, in denen Autos an bestimmten Punkten gesammelt werden. Von dort aus geht es mit der Fahrrad oder zu Fuß zur eigentlichen Wohnadressen.

Vier Quartiersgaragen sammeln Autos an zentralen Punkten des Quartiers

Der Rundlokschuppen wird saniert und zum Aushängeschild des Quartiers Pankower Tor mit 2000 Wohnungen.

Foto: Thomas Schubert

Direkte Pkw-Straßenverbindungen gibt es nur zu den Einzelhandelsflächen im Kiez, zu den Quartiersgaragen und zwei zusätzlichen Mobility-Hubs, wo man zum Beispiel Carsharing nutzen kann. Dort finden sich auch Ladesäulen für E-Autos und Servicestationen für Fahrräder. Zusätzlich entsteht am Bahnhof Pankow ein großes Fahrradparkhaus mit über 1000 Plätzen. Kleinere Abstellplätze befinden sich überall im Kiez. „Durchgangs- und Schleichverkehre durch das Wohnquartier sollen baulich unterbunden werden“, meldet Krieger, der es mit seinen Möbelunternehmen zum Milliardär brachte.

Kröten müssen umgesiedelt werden

Als nächstes will der Bauherr mit dem Landes Berlin und Naturschutzverbände erörtern, wie man mit der Kreuzkröten-Population auf der Bahnbrache umgeht. „Unmittelbar nach den durch das Coronavirus bedingten Abstimmungseinschränkungen soll das Workshopverfahren starten“, heißt es. Als frühester Zeitpunkt für den Baubeginn gilt nach einem verzögerten Start des Bebauungsplanverfahrens derzeit das Jahr 2023.