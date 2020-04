Rekord bei Vignetten: Pankower bekommen am meisten Besuch

Berlin. Mit dem Auto nach Berlin reisen und in der Innenstadt parken – das kann schnell mit einem Bußgeld enden. Es sei denn, man hat die passende Marke an der Scheibe kleben. Für Dauerparker bieten die Bezirke das passende Angebot: Ab 10,20 Euro für drei Tage lässt sich eine so genannte Gästevignette ordern. Auf diese Weise dürfen Besucher ihre Fahrzeuge in die Gebiete mit Parkraumüberwachung stellen, als seien sie Einheimische – allerdings nur, wenn sie tatsächlich bei jemandem in dem Gebiet zu Besuch sind.

Eine Lösung, bei der ein Bezirk seit Jahren stark hervorsticht: Pankow. Mit 5296 verkauften Gästevignetten in 2019 liegt der Bezirk, der gemessen an seiner Fläche relativ wenige Anwohnerparkzonen ausweist, weit vor dem zweitplatzierten Bezirk Mitte, wo der Bezirk nur 1430 Vignetten für Auswärtige absetzen konnte. Und das, obwohl Mitte das touristische Zentrum der Stadt ist und mehr Parkzonen besitzt als Pankow.

Noch weiter hinten liegt der zweite touristisch interessante City-Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf gibt die Zahl der Vignetten mit 810 an. Diese aktuelle Erfassung geht aus einer Anfrage des Pankower CDU-Abgeordneten Stephan Lenz hervor, der die Situation beim Senat abgefragt hat. Warum Pankow mit seinen Parkzonen in Prenzlauer Berg so weit vorn liegt? Der zuständige Ordnungsstadtrat hat keine objektive Erklärung. Aber eine Theorie.

Familien in Pankow sorgen für Verwandtschaftsbesuche aus ganz Deutschland

„Es könnte mit der Bevölkerungsentwicklung in den jeweiligen Gebieten in Pankow zu tun haben. Womöglich bekommen die Familien in Prenzlauer Berg von den Verwandten, die in anderen Teilen Deutschlands leben, besonders viel Besuch“, nennt Daniel Krüger (parteilos, für AfD) eine Hypothese. Dass Pankow fast viermal so viele Parktickets an Gäste verkauft wie Mitte könne er auch nur erstaunt zur Kenntnis nehmen.

Eine Vorzug des Parkscheinverkaufs für Gäste in Pankow: Anträge lassen sich per E-Mail abwickeln, was nicht in allen Verwaltungsgebieten Berlins funktioniert. Bei der Beantragung per Post fällt ein hohes Porto an. Reich würde jedenfalls keiner der Bezirke angesichts der günstigen Preise, betont Krüger. So erhält man eine Gästevignette für eine Woche schon für 13 Euro, vier Wochen sind für 25 Euro zu haben. Zum Vergleich: Für das Geld bekommt man bei der BVG nur ein Drei-Tages-Touristen-Ticket. „Der Verkauf der Vignetten kann gerade einmal dazu beitragen, den Aufwand bei der Parkraumüberwachung zu kompensieren“, sagt Stadtrat Krüger zum recht kleinen finanziellen Anreiz.

Mutmaßlicher Spitzenreiter bei Parkvignetten zählt keine Gäste-Tickets

Eine weitere Erklärung, warum Pankow in Berlin so einsam an der Spitze steht, hat einen statistischen Grund. Denn Friedrichshain-Kreuzberg als Bezirk, der mutmaßlich noch mehr Gäste anzieht als Pankow mit Prenzlauer Berg hat bei der Erfassung des Senats überhaupt keine Zahlen abgeliefert. Dass es dort sicherlich einen guten Absatzmarkt für die Gästevignetten gibt, sieht Pankows Stadtrat Krüger als erwiesen an.

Klar ist hingegen die Situation im Keller der Vignetten-Tabelle. Dort steht Spandau mit nur 25 verkauften Vignetten.