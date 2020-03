Corona-Krise: Pankow nimmt Flüchtlinge in Quarantäne auf

Berlin. Die Senatsverwaltung für Soziales eröffnet in Pankow eine Unterkunft für Geflüchtete, die am Coronavirus erkrankt sind oder sich als Kontaktpersonen von Infizierten in Quarantäne begeben müssen. Es handelt sich um ein so genanntes Tempohome an der Elisabeth-Aue an der Buchholzer Straße im Pankower Ortsteil Französisch Buchholz. Diese Einrichtung hatte im Sommer 2019 geschlossen und diente zuvor als Gemeinschaftsunterkunft. Die Behausung aus Containern bietet Platz für bis zu 300 an Covid-19 erkrankte Menschen oder Kontaktpersonen, die aus anderen Flüchtlingsunterkünften Berlins kommen werden.

Die Maßnahme soll vor allem verhindern, dass Geflüchtete, die sich infiziert haben, andere anstecken. In den Containern gibt es separate Wohneinheiten mit eigenen Sanitärbereichen und Kochgelegenheiten. Die Gesundheitsämter der Bezirke entscheiden jetzt, wie Infizierte und Kontaktpersonen in Quarantäne in die neue Unterkunft in Pankow gebracht werden. Derzeit gibt es in Unterkünften 18 auf Corona positiv getestete Menschen. Ein erster Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 begab sich in einem Heim in Charlottenburg-Wilmersdorf. Dies sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Start der Unterkunft:

Wann eröffnet die Unterkunft?

In wenigen Tagen. Derzeit sind für die Eröffnung noch letzte vorbereitende Maßnahmen nötig.

Wer soll dort einziehen?

Der Standort an der Buchholzer Straße 110-140 ist für Menschen gedacht, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden und und häusliche Quarantäne einhalten müssen. Wer sich in Quarantäne begeben muss, wird vom zuständigen Gesundheitsamt verhängt. Die Maßnahme betrifft zudem unmittelbare Kontaktpersonen der infizierten Person. Das Gesundheitsamt spricht in der Regel eine häusliche Quarantäne für 14 Tagen aus. Ob die Betroffenen die Unterkunft wieder verlassen können, klärt dann das zuständige Gesundheitsamt.

Auf welcher rechtlichen Grundlage wird die Unterkunft wieder in Betrieb genommen?

Auf Grundlage des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (Asog) wird der Standort vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) requiriert und als Quarantäne-Unterkunft genutzt.

Wer wird die Einrichtung betreiben?

Die Albatros gemeinnützige Gesellschaft für soziale und gesundheitliche Dienstleistung mbH sorgt für die medizinische und psychosoziale Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner in den Containern an der Elisabeth-Aue. Letzteres ist wichtig, weil die Bewohner die Unterkunft in Pankow nicht verlassen dürfen.

Wie viele Menschen können dort untergebracht werden?

Rund 300 Personen.

Gibt es einen Wachschutz?

Ja, rund um die Uhr. Ein Sicherheitsdienstleiter, der mit dem Objekt an der Elisbeth-Aue bereits vertraut ist, übernimmt die Arbeit von Ort in

Wie werden die Bewohnerinnen und Bewohner versorgt?

Ein Catering ist gewährleistet, sodass die dort lebenden Menschen sich nicht selbst versorgen müssen. Das gilt auch für Dinge des täglichen Bedarfs wie Hygieneartikel, die von außen geliefert werden.

Was geschieht mit dem Müll?

Der gesamte Abfall aus der Unterkunft wird gesondert von einer zertifizierten Firma entsorgt.

Wie werden die Menschen in die Unterkunft gebracht?

In Absprache mit den Gesundheitsämtern ist gewährleistet, dass sämtliche Transporte zur Unterkunft in Pankow den erhöhten Hygiene- und Sicherheitsstandards genügen, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise gelten. Außerdem steht das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten in engem Kontakt zum zuständigen Polizeiabschnitt und der Polizei-Direktion.

Was geschieht mit schwer Erkrankten?

Sollte sich der Gesundheitszustand der Menschen in Quarantäne verschlechtern, bringen Ärzte und medizinisches Fachpersonal sie zur Weiterbehandlung in die dafür ausgestatteten Krankenhäuser der Stadt. Schwer erkrankte Menschen werden nicht am Standort Buchholzer Straße behandelt.

Wie lange wird der Standort als Quarantäne-Unterkunft genutzt?

Das hängt vom Verlauf der Pandemie ab. Solange dieser nicht absehbar ist, gibt es auch keine Auskünfte über Zeiträume.

Wie wurde das Tempohome in Pankow vorher genutzt?

Die aus Containern bestehende Einrichtung eröffnete zum ersten Mal im Jahre 2017 als Gemeinschaftsunterkunft für maximal 512 Personen. Der Betrieb dieser Einrichtung war auf zunächst drei Jahre befristet. Nach dem Ende der Flüchtlingskrise entschied sich der Senat 2019 dafür, das Heim vorzeitig stillzulegen. Verschiedene Anwohnerinitiativen kümmerten sich während des Betriebs ehrenamtlich um die Bewohner – darunter die Gruppe „Pankow hilft“.

