Coronavirus in Berlin Neue Hotline: Rathaus Pankow wird Corona-Pandemie-Zentrum

Berlin. Fragen zum neuen Coronavirus können sich Pankower ab sofort unter einer bezirkseigenen Hotline beantworten lassen. Unter der Telefonnummer (030) 902 95 30 00 erreichen sie seit Montag speziell geschultes Personal, das zwei Aufgaben nachkommen: Es gibt erstens sofort Auskunft zu allgemeinen Fragen rund um die Corona-Pandemie im Bezirk. Und vermittelt zweitens Anrufer mit konkreten Problemen, die zum Beispiel eine Covid-19-Infektion befürchten, direkt an die richtigen Ansprechpartner im Gesundheitsamt. Auch bei Fragen zur wirtschaftlichen Problemfällen in Folge der Corona-Krise soll man an die jeweiligen Experten vermittelt werden.