Arbeitsmarkt in Berlin Pankow will Langzeitarbeitslosen Ängste nehmen

Berlin. Pankow gehört bei Einkommen, Bildung und Arbeitslosigkeit zu den Musterbezirken in Berlin – doch bei den Menschen, die keinen Job haben, sticht eine Gruppe heraus: die Langzeitarbeitslosen. 3547 sind derzeit bei der Agentur für Arbeit gelistet, sagt Sozialstadträtin Rona Tietje. An dieser Gruppe ging der Aufschwung im Bezirk, der vor allem durch Zuzug hochgebildeter Bewohner zustande kam, vorbei. Deshalb kommt nun ein Pilotprojekt in Gang, das darauf abzielt, die Probleme der Langzeitarbeitslosen zu beheben, ohne Druck in Form von Sanktionen auszuüben.

Im Rahmen einer bis zum Jahresende 2020 andauernden Modellphase werde man mit den Pankower Stadtteilzentren, der Kontaktstelle für Selbsthilfe, der Freiwilligenagentur Pankow und dem Jobcenter Aktivitäten und Austauschformate erproben, um Arbeitssuchende in schwierigen Lebenssituationen anzusprechen. Ziel soll es sein, sie bei der Überwindung persönlicher Schwierigkeiten zu unterstützen. Eine Rahmenvereinbarung für das Modellprojekt wurde mit den Partnern Mitte März geschlossen.

Langzeitarbeitslose leiden oft unter Schulden und Ängsten

Eine Gruppe, die Pankow besonders fördern will, sind Alleinerziehende. 2600 von ihnen seien derzeit ohne Arbeit, erklärt Stadträtin Tietje. Gemeinsam mit den Stadtteilzentren und der Freiwilligenagentur wolle man Treffen veranstalten, um zum Beispiel konkrete Lösungen für die Kinderbetreuung zu suchen. Dieser Schritt wird allerdings erst umgesetzt, sobald es die Einschränkungen für Veranstaltungen im Zuge der Corona-Krise zulassen. Angedacht ist zum Beispiel ein Gruppencafé mit Kindern. „Es soll darum gehen, in lockerer Runde positive Erfahrungen auszutauschen“, sagt die Stadträtin.

Grund für Langzeitarbeitslosigkeit seien vor allem „Hemmnisse, die sich mit der Zeit verfestigt haben“. Dazu zählen laut Tietje gesundheitliche oder psychische Probleme, Überschuldung, aber auch Sorgen bei der Suche nach bezahlbaren Wohnungen, die eine Suche nach Arbeit in den Hintergrund treten lassen.

Weil oftmals auch Sanktionen durch das Jobcenter zu Hemmungen führen, wolle man bei dem Modellprojekt darauf ausdrücklich verzichten. Die Teilnahme ist freiwillig – jeder Kandidat, den man per Post anschreibt, kann selbst entscheiden, an welchem Angebot er teilnimmt.

4400 Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit gebracht

Auch auf Landeseben kam vor wenigen Monaten ein Projekt in Gang, um die Zahl von Menschen, die seit Jahren ohne Beschäftigung sind, zu senken. Dabei haben Ende 2019 insgesamt 4400 Langzeitarbeitslose eine Stelle bekommen, deren Arbeitgeber dafür einen Lohnkostenzuschuss aus Bundesmitteln erhalten. Das so genannte Teilhabechancengesetz macht das möglich. Dabei gibt es zwei Fördermöglichkeiten, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Arbeitsagentur mitteilte. Bei der einen erhalten Arbeitgeber zwei Jahre lang einen Lohnkostenzuschuss für neue Mitarbeiter, die mindestens zwei Jahre arbeitslos waren. Auf diese Weise haben bis Ende November 2019 rund 500 Arbeitslose eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt bekommen.

Bei der zweiten Variante erhalten Arbeitgeber für fünf Jahre einen Lohnkostenzuschuss, in den ersten beiden davon von 100 Prozent. Sie kommt für Arbeitslose infrage, die mindestens 25 Jahre alt sind und in den vergangenen sieben Jahren sechs Jahre lang Arbeitslosengeld II erhalten haben. Auf diesem Weg haben der Regionalagentur zufolge 3900 Arbeitslose eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefunden – im Bundesvergleich hat nur Nordrhein-Westfalen eine noch höhere Zahl. Beim Frauenanteil von 43 Prozent liegt Berlin der Regionaldirektion zufolge sogar auf Platz eins.