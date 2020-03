Wie kreativ Pankow mit der Corona-Krise umgeht

Berlin. Er hatte Kontakt zum ersten bekannten Corona-Patienten in Pankow. Er saß selbst stundenlang in der Teststelle im Krankenhaus Prenzlauer Berg. Und hatte in den Tagen des Ausharrens bis zur Diagnose aus seinem Fenster einen Blick auf das, was manche Virologen Corona-Partys nennen. Der Corona-Test von Christian Badel war negativ. Das Warten auf diese Nachricht nutzte der Künstler zum Zeichnen von Bildern, die das Außergewöhnliche in diesen Tagen illustrieren. Eines dieser Bilder hat er der Berliner Morgenpost geschickt. Es zeigt Badels differenzierte Sicht auf vermeintliche Corona-Partys.

Denn die Zusammenkünfte ohne Mindestabstand im Freien sieht der Künstler nicht etwa als Ausdruck von außerordentlicher Partystimmung, sondern als ein Stück Normalität, das man in Zeiten von mehr als 500 Coronavirus-Infektionen in Berlin überdenken muss. „Die Leuten neigen einfach dazu, ihr normales Freizeitverhalten beizubehalten“, sagt Badel zum Phänomen, das Politiker und Medien im Stundentakt tadeln. Was er also in seiner Zeichnung verarbeitet, ist die überraschend gewöhnliche Versammlungen von Jugendlichen und Familien an der frischen Luft. Sie zeigt Menschen, die unbewusst von ihrer Geselligkeit nicht abrücken wollen, vor dem Rachen eines geifernden, grünen Ungeheuers sitzen – dem Virus. „Wir sind langsamer als das dieser Fiesling“, beschreibt der Künstler sein Werk. Christian Badels Zeichnungen sind ein Beispiel dafür, wie die Corona-Krise in Pankow zu kreativen Reaktionen führt.

Wegen Coronavirus: Klinikum Buch lässt Mütter mit Hebamme chatten

Das gilt nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Medizin. So will das Helios-Klinikum Buch zum Beispiel die geläufigen Vorbesichtigungen des Kreißsaals von werdenden Eltern durch einen Live-Chat ersetzen. Unnötige Besuche im Krankenhaus können in Zeiten schnell steigender Infiziertenzahlen zum Risiko werden. „Als Alternative bietet wir werdenden Eltern und Interessierten einen regelmäßigen Livechat auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram an“, kündigt eine Sprecherin des Klinikums an. „Interessierte können hier direkt Ihre Fragen an die leitende Hebamme Yvonne Schildai richten.“ Weiterhin dürfen schwangere Frauen bei der Entbindung eine Begleitperson mitnehmen. Die Betonung liegt auf eine. „Diese Person darf keine Erkältungssymptome aufweisen. Nach der Geburt muss die Begleitperson das Klinikum wieder verlassen“, beschreibt das Krankenhaus die veränderten Abläufe, die gesunde Normalität nicht ganz unterbinden sollen.

Erinnerungen an die Corona-Teststelle im Krankenhaus Prenzlauer Berg: Christian Badel zeichnete nach dem Test Ärzte und Patienten - und heftet seine eigene Wartemarke an: er war an dem Tag die Nummer 197.

Foto: Christian Badel / BM

Einschränkungen gelten auch für eine wichtige Säule der Versorgung von Pankower Obdachlosen: Die Suppenküche der Franziskaner an der Wollankstraße in Alt-Pankow musste zur Vorbeugung von Ansteckungen mit dem Coronavirus ihren regulären Betrieb beenden. Aber für die Besucher gibt es eine Lösung: Anstatt einer warmen Mahlzeit erhalten sie an der Tür Brotpakete zum Mitnehmen. „Aber auch hier werden die Lebensmittelspenden weniger“, warnt der Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar in einem Rundschreiben. Er ermuntert die Pankower, mit Obdachlosen zu reden, zu fragen, was sie am nötigsten brauchen und ihnen Lebensmittel und Getränke schenken. „Auch die Pankower Begegnungsstätte Stille Straße 10“ bittet um Unterstützung, vor allem um Einkäufe für isolierte Menschen zu erledigen“, betont Gelbhaar.

Pankower Künstler zeichnet Corona-Teststelle in Prenzlauer Berg

Vor allem über soziale Netzwerke bieten Pankower Nachbarn in Quarantäne Hilfe an. Oder solchen, die zur Risiko-Gruppe gehören und sich nur noch selten vor die Tür trauen. Bei Facebook finden sie

Warten auf den Corona-Test: Christian Badel zeigt die Anlaufstelle im Krankenhaus Prenzlauer Berg - und lobt ausdrücklich den Einsatz des Personals.

Foto: Christian Badel / BM

noch weitere Zeichnungen des Künstlers Christian Badel. Sie zeigen das bange Warten in der Coronavirus-Teststelle Prenzlauer Berg. Das voll besetzte Behandlungszimmer, was in den ersten Tagen nach Eröffnung der Einrichtung dem riesigen Andrang geschuldet war, meint Badel. „Die Ärzte und Mitarbeiter tun dort, was sie können“, schildert er seine Erfahrungen.

Beim ersten Anlauf, als sich der Künstler testen lassen wollte, war das Kontingent an Tests schon erschöpft. Beim zweiten Anlauf am nächsten Tag durfte er nach rund fünf Stunden anstehen eintreten. Und bekam dann seinen Test. „Das Warten auf das Ergebnis ist das schlimmste“, erzählt Badel. „Ich hatte nicht so sehr Angst um mich, sondern um andere. Man fragt sich immer wieder in Gedanken: Wen könnte ich angesteckt haben. Wäre ich daran schuld?“ Dann die Auskunft von der Teststelle: negativ.

In die Erleichterung mischt sich jetzt aber wieder Sorge. Christian Badel appelliert an alle seine Nachbarn und schreibt: „Bleibt zu Hause! Es sind eben nicht nur alte und chronisch kranke Menschen in Gefahr, sondern alle, wenn das Gesundheitssystem zusammen bricht. Dann kann eine Geburt, eine normale Operation oder der Unfall eines Jugendlichen zur lebensbedrohlichen Situation werden.“

