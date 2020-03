Ausflugs-Tipp Berlin-Pankow: Von Sternen und Schlachthöfen

Berlin. Start des Ausflugs ist der S-Bahnhof Prenzlauer Allee. Dort ist bereits auf der gegenüberliegenden Seite die 30 Meter breite Kuppel des Zeiss-Großplanetarium zu sehen, das 1987 als eines der größten und modernsten Planetarien weltweit eröffnet wurde. Dort werden fast täglich spannende Themen der Wissenschaft anschaulich präsentiert, was nicht nur Kindern einen staunenden Blick in die Welt der Sterne ermöglicht.

Der das Planetarium umgebende Park mit seinen zahlreichen Wohnhäusern und Kultureinrichtungen war in der Vergangenheit ein eher ungeliebtes Fleckchen der Stadt. Dort stand von 1873 bis 1981 eines der mehr als 30 Berliner Gaswerke mit sechs Gasometern. Nach der Schließung wurden die Anlagen bis 1983 demontiert oder gesprengt.

Um die hohe Umweltbelastung auszugleichen, entstand die mittlerweile etwa 16 Hektar große Parkanlage. Von 1983 bis 1986 entstanden auf dem alten Industrieareal 1332 Wohnungen für 4000 Bewohner.

Kultureinrichtungen und Amphibienschutzgebiet

Der Weg führt an der Schwimmhalle und Kultureinrichtung Wabe vorbei und schlängelt sich dann zu einem Amphibienschutzgebiet, wo Fische und Reiher leben und manchmal auch Greifvögel anzutreffen sind. Der angelegte Kiezteich wird mit viel Aufwand von den Anwohnern gereinigt und könnte durch den geplanten Bau einer Pflanzenkläranlage auf dem Parkgelände dauerhaft in einen besseren Zustand versetzt werden. Die Planungen des Senats und des Bezirksamts Pankow sollen im Sommer abgeschlossen sein. Nahe der Danziger Straße befindet sich das Theater unterm Dach, in dem freie Theaterprojekte inszeniert werden. Am Sonnabend hatte dort das Stück „Wie kann ich stehen in einer Welt, die kippt?“ Premiere.

Richtung Greifswalder Straße geht es nun zum Ernst-Thälmann-Park. Das Denkmal dort ist derzeit Gegenstand eines Kunstwettbewerbes: Gesucht wird ein künstlerischer Kommentar zur kritischen Auseinander­setzung mit Geschichte und Gegen­wart. Die 50 Tonnen schwere Büste war ein Geschenk der Sowjetunion zum 100. Geburtstag von Ernst Thälmann. Seit 1986 ist das Denkmal für den kommunistischen Arbeiterführer ein Zankapfel zwischen Gegnern und Befürwortern.

Schöner Blick über die Stadt

Hinter der S-Bahnbrücke geht es am Puppentheater Schaubude vorbei auf die Storkower Straße. Sie verläuft etwa vier Kilometer entlang der Ringbahn. Weithin sichtbar weist an der Landsberger Allee der Hotelturm des „Vienna House Andel’s“ den Weg. Von der Bar „Loft14“ (geöffnet 20–2 Uhr) hat man einen schönen Blick über die Stadt.

Ein Stück die Landsberger Allee entlang geht es am Schweineschlachthaus links in die Otto-Ostrowski-Straße hinein. Hinter dem Hausburgpark und die Thaerstraße überquerend führt die Straße Zur Marktflagge zum ehemaligen Vieh- und Schlachthof der Stadt, von dessen Geschichte nur noch die erhalten gebliebenen Teile der Hammel- und Rinderauktionshalle zeugen, die 1881 eröffnet wurde. Rudolf Virchow hatte sich lange Jahre für die Planung innerstädtischer Schlachthäuser eingesetzt und setzte hier seine Hygieneverordnung um. Die eisernen Tragkonstruktionen sind seit 1990 ein Kulturdenkmal und sollten anlässlich der Berliner Olympiabewerbung 2000 Mediendorf werden.

Um den zentralen Blankensteinpark entstanden in den vergangenen Jahren neben diversen Handelseinrichtungen auch moderne Wohnquartiere mit Sport- und Freizeitanlagen. Am dortigen S-Bahnhof Storkower Straße endet der Spaziergang.

Sehenswert:

Zeiss-Großplanetarium, Prenzlauer Allee 80, Di. 9–14 Uhr, Mi./Do. 9–20 Uhr, Fr. 9–21.30 Uhr, Sbd. 11.30–21.30 Uhr, So. 10–18.30 Uhr, www.planetarium.berlin

Amphibienschutzgebiet Kiezteich im Thälmannpark, ganzjährig geöffnet. Bewachsen von Flora und Fauna, www.kiezteich.de

Kulturort Wabe, Danziger Straße 101, Tel. 902 95 38 50, kommunale Veranstaltungsstätte, www.wabe.berlin.info

Theater Schaubude, klassische und experimentelle Figurentheater-Aufführungen, ­Greifswalder Str. 81–84, Tel. 423 43 14, www.schaubude.berlin

Wegstrecke:

Vom S-Bahnhof Prenzlauer Allee verläuft der Weg über eine Strecke von etwa 6,5 Kilometern bis zum S-Bahnhof Storkower Straße. Dafür sollten rund zwei Stunden Zeit eingeplant werden.