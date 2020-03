Jugendclub soll im Bürgerpark Pankow Vandalismus verhindern

Berlin. Der Jugendclub Klothilde: heimatlos. Der Bürgerpark Pankow: ein Freizeitort ohne ein betreutes Freizeitangebot für Jugendliche, im vergangenen Frühling auch ein Ziel des Vandalismus. Könnte man nicht eins zum anderen bringen, um die Zerstörung von öffentlichem Eigentum zu vermeiden? Die Pankower SPD-Fraktion hat nun eine kreative Lösung für zwei Probleme gefunden und will mit einem Club im Park alle glücklich machen: Die Jugendlichen, den Träger „Outreach“, der Klothilde betreut, die Parkbesucher, die sich über Vandalismus-Vorfälle geärgert haben.

250.000 Euro stellt der Senat für die Herrichtung einer Skateranlage im Bürgerpark bereit - zuzüglich zu den 50.000 Euro aus dem Pankower Haushalt. Geld genug, um den Club Klothilde, für den auf einem Schulgrundstück in Niederschönhausen kein Platz mehr war, im Grünen anzusiedeln. Doch so einfach, wie es sich die Befürworter vorstellen, wird eine Ansiedlung des Clubs im Bürgerpark nicht zu haben sein. Die Aufstellung eines Containers oder Pavillons scheitert an verschiedenen Bedenken des Bezirksamts Pankow. Noch.

Einzug von Klothilde in Bürgerpark: „Von uns wird es kein Veto geben“

Bedenkenträger Nummer eins: Das Umweltamt, geführt von Stadtrat Daniel Krüger (für AfD). Hier sieht man mögliche Eingriffe in die Grünanlage durch Aufstellung eines Clubheims bislang skeptisch. „Einen Container aufzustellen ist aber kein Eingriff in eine Grünanlage. Wir wollen eine ungenutzte Freifläche sinnvoll ausfüllen“, sagt hingegen Grünen-Politiker Karsten Dirk Gloger. Stadtrat Krüger bestätigt die anfänglichen Bedenken des Umweltamts, sagt aber auch: „Von uns wird es kein Veto geben“. Die Hindernisse lägen jetzt woanders.

Krüger schiebt die Verantwortung zum Straßen und Grünflächenamt, wo es noch „Diskussionsbedarf zum Denkmalschutz im Park“ gebe. Trotz solcher Fallstricke bei der Prüfung: die Mehrheit für den Antrag der SPD zur Ansiedlung des Clubs Klothilde im Grünen steht – dank breiter Unterstützung von Grünen und Linken. In der gemeinsamen Forderung der Fraktionen heißt es: „Mit der Sanierung der Skateanlage im Bürgerpark Pankow ist auch einen Stützpunkt für die mobile Jugendarbeit im Bürgerpark Pankow in Niederschönhausen als wetterfeste Einrichtung für das Jugendprojekt Klothilde zu schaffen.“

Pankows SPD will Vandalismus im Bürgerpark vorbeugen

Pankows Sozialdemokraten geht es ausdrücklich darum, „Problemen und Konflikten“ mit Vandalismus entgegenzuwirken. „Deswegen besteht zusätzlich auch ein besonderer Bedarf an mobiler Jugendarbeit, gerade hinsichtlich der sich ausbildenden sozialen Verhaltensformen und Gruppendynamiken in der Altersgruppe der Jugendlichen und der jungen Erwachsenen“, lautet die Formulierung. Im April 2019 hatten unbekannte über Nacht Bänke verbogen und Engelsfiguren vom Dach des Rosenpavillons gerissen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro.

Für Sozialarbeiter Dirk Lashlee vom Träger Outreach liegen die Vorzüge einer Clubunterkunft im Park auf der Hand: „Es geht darum, Jugendliche mit einem coolen Angebot abzuholen“ – dadurch könne man vermeiden, dass sie sich in eine falsche Richtung entwickeln. Und schlimmstenfalls dort etwas zu Bruch geht, wo sie sich gerne aufhalten. Mit dem Grünflächenamt habe man zuletzt vielversprechende Gespräche zu Klothilde im Bürgerpark geführt, sieht Lashlee positive Zeichen. Fast drei Jahre ist es nun her, seitdem Klothilde seine Heimat verlor. Mehrfache Prüfdurchläufe des Bezirks blieben ohne Erfolg.

Bürgerpark-Verein: „Der Park ist für alle da“

Ebenfalls Zuspruch für den Plan kommt vonseiten des Bürgerpark-Vereins, dessen Mitglieder sich seit drei Jahren ehrenamtlich um die Pflege der Anlage kümmern. „Der Park ist für alle da – für Jugendliche ebenso wie für Senioren. Wichtig wäre es, dass man die Jugendlichen gut betreut“, sagt der Vereinsvorsitzende Christian Friedrich. Dazu können man überlegen, den Club im Park häufiger zu öffnen als dreimal pro Woche, wie es am alten Standort üblich war. In Kürze wolle man mit Hilfe von Outreach-Angehörigen den Frühjahrsputz im Park in Angriff nehmen.

Der mögliche neue Standort des Club-Containers ist den Jugendlichen aus Pankow und Niederschönhausen wohl bekannt. Denn gemeinsam mit dem Bezirksamt haben sie im vergangenen Jahr für die Neuplanung der Skateranlage bei einem Planungsworkshop an Entwürfen gefeilt. Im Grunde gehören die Jugendlichen also jetzt schon zum Park.