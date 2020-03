Coronavirus: Schul-Mitarbeiter in Pankow positiv getestet - Schule bleibt offen

Ein Angestellter der SchuleEins in Pankow war Gast in der „Trompete“ und trägt das Coronavirus. Doch die Schule bleibt weiter geöffnet.

Berlin. Am Montag informierte die SchuleEins in Pankow die Eltern aller Schulkinder in einer E-Mail, dass ein Mitarbeiter der Schule positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Mitarbeiter, der in der Verwaltung arbeitet, hatte sich vergangene Woche im Club „Trompete“ angesteckt, zeigte allerdings keinerlei Symptome.

Als der Test am Montag positiv ausfiel, informierte er sofort seinen Arbeitgeber und befindet sich derzeit in Quarantäne. „Es geht ihm gut“, sagt Carmen Urrutia von der SchuleEins und ergänzt: „Wir haben uns sofort mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt und die Eltern über den Fall informiert.“

Eine Schulschließung wurde zunächst weder empfohlen noch angeordnet. Am Dienstag erschienen rund 30 Prozent der Kinder zum Unterricht. Eine Außenstelle der Schule wurde bereits geschlossen. „Eltern können ihr Kind ohne Krankschreibung für eine Woche von der Schule nehmen“, heißt es aus der SchuleEins, „und wir versuchen weiterhin, jede E-Mail der besorgten Eltern zu beantworten.“ Carmen Urrutia von der SchuleEins steht im engen Austausch mit Gesundheitsamt, dem Senat und der Schulaufsicht, wundert sich aber, dass es bisher keine Information aus dem Bezirksamt gibt. „Es ist eine schwierige Situation für alle, aber wir versuchen weiter, keine Panik aufkommen zu lassen und besonnen auf jeden Tag zu reagieren.“

Das Kollegium der Schule hat einen Krisenstab gebildet. Für Mittwoch wird erwartet, dass viele Eltern ihre Kinder wieder zur Schule schicken. Die Kinder sind weiter angewiesen, besonders auf Hygiene zu achten. Zum Abtrocknen gibt es an der Schule keine Stoffhandtücher, sondern solche aus Papier. Die Desinfektion von Türklinken und anderen Flächen wird weiter intensiviert.

