Prenzlauer Berg Coronavirus in Pankow: Abklärungsstelle in Klinik eröffnet

Berlin. In Prenzlauer Berg hat eine neue Abklärungsstelle für Coronavirus-Verdachtsfälle eröffnet. Sie befindet sich in Räumen des ehemaligen Vivantes-Krankenhauses Prenzlauer Berg in der Diesterwegstraße im Bezirk Pankow. An der Einrichtung, die am Montagvormittag um 10 Uhr öffnete, fand sich rasch eine Schlange von mehr als 100 Menschen ein. Von der Straßenbahnhaltestelle Fröbelstraße und vom S-Bahnhof Prenzlauer Allee näherten sich weitere stark hustende Frauen und Männer.