Im Berliner Selfie-Museum ist nichts wie es scheint

Berlin. Ein Museum? Nicht wirklich. Die Foto-App bleibt meistens ausgeschaltet. Und die Frage, ob in der neuen Galerie gerahmte Bilder hängen, wirkt geradezu aus der Zeit gefallen. Sie haben bei Instagram und Facebook einzulaufen. Da, wo man sie mit einem „Like“ versieht und teilt. Die Wände der „Wow Gallery“ sind zum Aufhängen von Printprodukten zu schade. Sie bringen den zum Glänzen, der nach Glanz giert. Was da in einem leerstehenden Karstadt-Warenhaus am S-Bahnhof Greifswalder Straße unter dem Beinamen „Selfie-Museum“ eröffnet hat, ist ein Ort, an dem Begriff und Bedeutung auseinandergehen. Und das ist gewollt. Vielleicht liegt es daran, dass der Museumsgründer Torsten Künstler gerne spielt.

Selfie-Museum entstand in einem alten Karstadt-Kaufhaus

An einem verregneten Vormittag grüßt der Filmemacher und Erfinder der Wow-Gallery schelmisch grinsend zum Rundgang. „Willkommen auf unserem Do-It-Yourself-Bilder-Spielplatz“. Aha! Noch eine Bezeichnung dieser Produktionsstätte für die Internet-Timeline am alten Güterbahnhof in Prenzlauer Berg. „Vielleicht sieht es morgen schon anders aus. Wir verändern die Grafiken alle paar Tage“, verrät Künstler. Ständig gleiten seine Blicke über quietschbunte Details seiner Wunderkammer, die plötzlich eröffnet hat und etwa in einem halben Jahr ebenso plötzlich verschwinden wird. „Wir sind schließlich ein Pop-up-Projekt“ sagt Künstler, den man vor allem für seine Matthias-Schweighöfer-Filme kennt. Bis zur Schließung ist auf den zwei Etagen mit Fantasiekulissen alles in Bewegung.

Berlin als Social-Media-Spielplatz: Filmemacher Torsten Künstler hat im Selfie-Museum auch die Berliner Mauer als Sitzgelegenheit verbaut.

Foto: Thomas Schubert

Es leuchtet und blitzt. Zwischen Bällebad und Konfettidusche dirigieren Kunden professionelle Fotografen umher. Das perfekte Bild ist ähnlich wie in einem herkömmlichen Studio: Profi-Sache. Zumindest meistens. Selfies mit Smartphones anzufertigen ist zwar möglich. Aber die Besucherschaft vertraut zumeist auf Kameras mit lichtstarken Linsen. Fachmännisches Fotografiert-Werden kostet zwar Aufpreis. Es liefert aber mehr „Likes“. Und wer mag, bucht sein Make-up dazu. Dafür braucht es dann noch eine Wunschliste mit persönlichen Vorlieben per Mail.

19 Euro kostet der Eintritt im „Early-Bird“-Tarif für 90 Minuten. Oder 39 Euro für den ganzen Tag. Später sollen die Preise steigen. Schließlich muss Künstler für das alte Kaufhaus Miete bei der Gewobag zahlen. Und wegen der Festbeleuchtung eine horrende Stromrechnung begleichen.

Mit Flamingo ins Bällebad: Das Selfie-Museum gibt der Bildergier junger Berliner und Touristen eine Kulisse.

Foto: Thomas Schubert

Posiert wird unablässig vor vielfarbigen Tapeten, Neonwänden, Korridoren, die aus einem Science-Fiction-Film zu stammen scheinen. Man knuddelt das Plüsch-Lama namens Lars, observiert von einer 360-Grad-Kamera. Man jagt die „Likes“, man feiert den Flausch. Und dann sind da die Berlin-Bezüge. Denn die Wow-Gallery orientiert sich zwar an Selfie-Studios wie dem „Museum of Icecream“ in New York und dem „Supercandy“ in Köln, will aber mehr Berghain-Feeling liefern als die Vorbilder.

Gleich am Eingang parkt ein pinkfarbener Einkaufwagen nebst pinkfarbenen Geschenkeboxen. Die leicht psychedelisch anmutende Inszenierung eines Spätkaufs. Torsten Künstler ist mit seinem Fotospielplatz noch längst nicht fertig, führt täglich bei Umbauarbeiten Regie. „Der Hit wird der Wasserfall“, kündigt der Chefillusionist an. Im Schwall, der von oben kommt, sollen die Farben schillern. Daneben inszeniert sich der Kunde.

„Viele kommen direkt mit vollem Rollkoffer. Sie wollen schließlich mehrmals ihr Outfit wechseln“, erzählt der Gründer. Youtuber, Hipster, Großväter – die Klientel ist ähnlich divers wie das Berlin vor der Tür im Nieselregen. Wenige kommen allein, die meisten in Gruppen. Ein Umstand, den die Macher des Museums als Beleg dafür sehen, dass Selfies mit narzisstischer Selbstbetrachtung nichts zu tun haben. Die Jungen leben anders als die Alten meinen. „Es gibt kein digitales Cocooning“, fachsimpelt Künstler.

Zwischen Konfetti-Kanone und Trampolin

Es war einmal ein Warenhaus: Die Wow-Gallery hat am S-Bahnhof Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg eröffnet.

Foto: Thomas Schubert

Seine feuchte Winterjacke lässt man im pinkfarbenen Spind zurück. Am Spiegel steht ein Lippenstift. Dank Studiobeleuchtung gerät der geneigte Gast beim Switchen zwischen Konfetti-Kanone und dem Trampolin hinter der nachgebildeten Berliner Mauer schnell ins Schwitzen. Manch eine will barbusig posieren. In der Abteilung, die einen Berliner Technoclub simulieren soll, windet sich ein junger Mann mit haarigem Rücken im Blitzlichtgewitter, lotst seinen Privatfotografen von einer Requisite zur nächsten.

Was an den 25 Fotosets analog aufgebaut ist, soll digital wirken. „Die heutige Generation lebt im Internet“, nennt Künstler einen Grundsatz. Auch ihre „Slots“, also die Zeitrahmen für die Shootings, reserviert die Besucherschaft im Netz. Geteilt werden die Profibilder vor Ort im Museum per QR-Code.

Im Hier und Jetzt der Berliner Bürokratie landete Künstler bei seinen Verhandlungen mit der Gewobag, die ihm die Räume im denkmalgeschützten Kaufhaus vermietet hat. 120.000 Euro musste er aus eigener Tasche in neue Brandschutztüren investieren. Wenn das Selfie-Museum schließt, muss er sie wieder ausbauen und mitnehmen. „Ich als Filmmensch lebe in meiner Blase und kann mich da nur wundern“, meint der Regisseur. Weil er die jetzige Lösung nicht einsieht, erwägt er sogar den Gang vor Gericht. Und will beim Pankower Bezirksbürgermeister vorsprechen – „das Geld hole ich mir zurück“, sagt Künstler.

Geld ausgeben, um herausstechende Bilder zu bekommen. Das ist der Grund, warum Stefan Jessel in der „Wow Gallery“ aufkreuzt – mit Anzug, Krawatte und Wechselklamotten. Der berentete Ex-Mitarbeiter einer großen Versicherung will sich in der Online-Börse „Filmgesichter“ als Komparse bewerben. „Die Chance, dass ein Regieassistent über so eine besondere Aufnahme stolpert, ist einfach größer“, so Jessel. Er erhofft sich möglichst viele Einladungen zu Filmcastings. Zuletzt war er, wie er sagt, „Füllmasse“ im Remake des Kinoklassikers „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.“

Das Smartphone lassen Besucher des Selfie-Museums in der Regel stecken. Und lassen Profis ran. Hier posiert der Film-Komparse Stefan Jessel.

Foto: Thomas Schubert

Das Beispiel des Rentners zeigt: Eine Altersgrenze gibt es auf diesem Foto-Spielplatz nicht. Auch Mütter mit Babys setzen sich auf den Rücken von Lama Lars. Und kürzlich tobten die Damen und Herren eines Seniorencomputerclubs im Bällebad. Für eine Facebook-Timeline waren die Bilder zu schade. Also war ein Kamerateam dabei. Beim Frühstücksfernsehen soll man demnächst sehen, wie Männer, die mit einem Drehscheibentelefon aufwuchsen, im Bällepool des Berliner Selfie-Museums versinken.

The Wow-Gallery, Greifswalder Str. 81, 10405 Berlin, täglich außer Dienstag 10-22 Uhr