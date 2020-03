Weißensee Favorit für ersten von 18 Superblocks in Pankow

Berlin. Das Tempo ist sportlich. Im Schnelldurchlauf wollen die Initiativen Fahrradfreundliches Pankow, Changing Cities und verbündete Gruppen weite Teile von Pankow von Durchgangsverkehr befreien. Dabei war dir Präsentation einer eigenen, 100 Seiten starken, Machbarkeitsstudie der Verkehrsaktivisten mit ganz konkreten Vorschlägen für die Schließung von Durchfahrten in 18 Vierteln nur der Anfang. Sie nehmen die Zusage des Bezirksamts Pankow, modellhaft in zwei bis drei Kiezen so genannte Sperren aus Pollern zu erproben, als Anlass, die Umsetzung nun schnell voranzutreiben.

In sogenannten Kiezblocks – oder Superblocks, wie solche Viertel in Barcelona heißen – sind so genannte Diagonalsperren an strategisch wichtigen Punkten eines Wohngebiets so verbaut, dass sie Autofahrer, die eine Abkürzung suchen, zum Umkehren zwingen. So bewirken die Barrieren einen erzieherischen Effekt: Es lohnt sich nicht mehr das Wohngebiet zu durchqueren, um abzukürzen. Zugleich bleiben alle Häuser für Anlieger jederzeit erreichbar. Wenn sich alle 18 Viertel in Pankow mit strategisch platzierten Sperren beruhigen ließen, könne man jährlich 24 Prozent Stickoxide einsparen. Und den Menschen eine 200 Tage längere Lebenserwartung schenken – so heißt es zumindest in der selbst erarbeiteten Studie.

Arbeitsgruppe in Weißensee empfiehlt Zweiteilung des Komponistenviertels

Während Verkehrsstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) noch prüft, zeichnet sich bei den Kiezblocks erstmals ein Pionier ab: „Das Komponistenviertel hat sehr gute Chancen“, nennt Tobias Kraudzun von Changing Cities einen Favoriten. Schon im März wolle man eine Versammlung einberufen, um mit Bewohnern Sperren gegen Schleichverkehr zu diskutieren.

Weniger Autos, weniger Hast: Im Komponistenviertel - hier die Herbert-Baum-Straße mit Blick auf den Jüdischen Friedhof Weißensee - wünschen sich viele Anwohner eine Verkehrsberuhigung. Bei ihnen könnte ein Experiment als erstes starten.

Foto: Thomas Schubert

Eine Arbeitsgruppe hat die Situation vor Ort bereits untersucht. Man sei zu dem Ergebnis gekommen, „dass der Durchgangsverkehr nur dann effektiv unterbunden werden kann, wenn das Komponistenviertel in einen östlichen und einen westlichen Teilgetrennt wird“, heißt es in der Studie. Hierfür seien vier Sperren erforderlich: Zwei Diagonalsperren in der Bizetstraße, an der Kreuzung zur Smetanastraße und zur Lindenallee. Außerdem entweder zwei Diagonalsperren in der Herbert-Baum-Straße an der Ecke zur Gounodstraße. Oder eine alternative Lösung: Eine Diagonalsperre in der Smetanastraße, an der Ecke zur Meyerbeerstraße und eine an der Ecke der Chopinstraße zur Otto-Brahm-Straße. Möglichst wenig Poller für möglichst viel erzieherischen Effekt.

Bürger sehen ihre Untersuchung als Machbarkeitsstudie

Aber kommt die Untersuchung in den 18 Stadtvierteln tatsächlich einer professionellen Machbarkeitsstudie gleich? Tobias Kraudzun meint: ja. „Ich würde das so sehen. Wir haben an allen Orten sehr genau untersucht: Machen Durchgangssperren Sinn?“ Wenn auch das Bezirksamt Pankow die Auffassung teilt, dass es keine weiteren Untersuchungen zu möglichen Lösungen für die Straßensperren braucht, würde sich das Verfahren wohl erheblich beschleunigen.

Doch Stadtrat Kuhn gibt sich auf Anfrage zurückhaltend. „Die Vorschläge der Initiativen sind entsprechend auszuwerten und bei den weiteren Untersuchungen je nach Umsetzbarkeit und Priorisierung zu nutzen. In diesem Sinne sind das natürlich keine vollständigen Machbarkeitsuntersuchungen“, relativiert Kuhn die Aussage Kraudzuns.

Stadtrat für Verkehr warnt vor „so gut wie nicht vorhanden Ressourcen“

Es sei von den Bürgern fachlich auch gar nicht zu leisten, so genannte Schleppkurven-Berechnungen, Auswirkungen auf Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge und Verlagerungseffekte bei der Einführung von Durchgangssperren zu untersuchen, meint der Stadtrat. Dies wird also Sache von Fachplanern sein – und entsprechend Zeit benötigen.

Kuhn verweist auch auf die Beteiligung der vieler verschiedener Behörden, einschließlich der Verkehrslenkung Berlin – und auf „so gut wie nicht vorhanden Ressourcen“. Gemeinsam müsse man nun eine Strategie für die nächsten Schritte und eine Priorisierung bei den einzelnen Vorschlägen in Angriff nehmen. Dies soll eine dafür gegründete Arbeitsgemeinschaft Mobilität leisten, die vor wenigen Tagen das erste Mal getagt hat.

Poller brauchen eine Finanzierung durch den Senat

Erkenntnis dieser Sitzung: Es braucht eine Kostenermittlung für ein vorausgewähltes Gebiet. Erst danach werde man zur Vergabe entsprechender Leistungen kommen. Eine Voraussetzung für die Umsetzung in die Praxis: Eine Klärung der Finanzierung mit der Senatsverkehrsverwaltung. Soll heißen: Es genügt nicht, die Poller zu planen. Sie wollen auch bezahlt sein. Bis der Bezirk offiziell selbst ein Modellquartier benennt, dürften also noch Monate vergehen. Auch wenn die Anwohnerschaft in Weißensee für den Kiezblock-Vorschlag vorab grünes Licht gibt.

Vorbild Friedrichshain: In der Samariterstraße lassen Poller Radfahrer und Fußgänger durch – Autofahrer müssen umkehren. Foto: Maurizio Gambarini/Funke Fotoservices

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Tino Schopf, Verkehrsexperte der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, ist zuversichtlich dass es so kommt. „Ich kenne dort viele, die sich schon lange nach einer Verkehrsberuhigung sehnen“, sagt Schopf. Und verweist auf Elternvertreter der Picasso-Schule, die mit einem Projekt gegen Elterntaxis bekämpfen. Zugleich müsse man aber die Sorgen von Gewerbetreibenden ernst nehmen, die durch weniger Autofahrten um ihre Kundschaft bangen. „Es wird darum gehen, Betroffene zu Beteiligten zu machen“, beschreibt Schopf die Herausforderung.

Sperren im Komponistenviertel: Mehrbelastung der Berliner Allee wahrscheinlich

Im Komponistenvierteln gilt ebenso wie in allen weiteren möglichen Kiezblocks: Wenn der Verkehr aus den Kiezen verschwindet, nimmt er auf den Hauptstraßen zu. Schon heute gehört die Berliner Allee als Lebensader von Weißensee zu den am stärksten befahrenen Straßen im Nordosten Berlins. Bei Bauarbeiten an den Straßenbahngleisen im Jahre 2021 soll mehr Platz entstehen für Radfahrer. Zugleich müsste die Allee jene Autos aufnehmen, die das Komponistenviertel nicht mehr durchlässt.

Weniger Verkehr im Kiez, mehr Gedränge auf den Magistralen – eben diese Befürchtung hatte auch der ADAC Berlin-Brandenburg vorgebracht. Dort lehnt man das Zupollern von Stadtvierteln grundsätzlich ab. „Daraus entsteht möglich sogar höhere Umweltbelastung in den Quartieren, auch von den in den Quartieren startenden Fahrzeugen“, befürchtet Sprecherin Sandra Hass. Statt Einzellösungen innerhalb der Kieze brauche es ein schlüssiges Gesamtkonzept für die Verkehrsführung in Berlin mit einem deutlich verbesserten öffentlichen Personennahverkehr.

Pankower wollen das Vorbild Friedrichshain-Kreuzberg überbieten

Die Verkehrsaktivisten halten - unterstützt von der Landesregierung - an hingegen an ihren Rezepten fest. Und blicken vorwärts – zum Berliner Vorbild, das es zu schlagen gilt. Friedrichshain-Kreuzberg hat mit seiner Sperre im Samariterviertel vorgelegt und hat Projekte in Arbeit, die man in Pankow überflügeln will. Die Kiezblocks, das wird im Sprachgebrauch der Freizeit-Verkehrsplaner klar, sollen nicht nur ein Projekt sein, sondern eine „Challenge“.