Demonstration gegen AfD-Ansprache zu Flüchtlingen in Pankow

Berlin. Ein längerer Streit um ein neues Flüchtlingsheim in Kirchstraße 69 in Rosenthal im Bezirk Pankow führt am heutigen Freitag zu einer Kundgebung der AfD und einer Gegendemonstration, zu der Linke und Grüne aufgerufen haben. Geplant ist die Eröffnung von sieben kleineren Unterkünften in dreigeschossigen Häusern, die von der Gesobau für 288 Flüchtlinge errichtet werden. Nach aktuellen Plänen sollen sie noch in diesem Jahr bezogen werden.

Um 16 Uhr will der AfD-Bundestagsabgeordnete Götz Frömming vor der geplante Geflüchtetenunterkunft mit Anwohnern sprechen. Dazu hatte er nach Informationen der Berliner Morgenpost Flyer in Briefkästen der Nachbarschaft verteilt. „Dass Frömming zur AfD gehört, wird dabei nirgendwo erwähnt, vielmehr betitelt er sich als ,Ihr Pankower Abgeordneter im Bundestag’“, beklagen wiederum die Veranstalter einer Gegendemonstration in ihrem Aufruf.

Linke und Grüne wollen wir Weltoffenheit in Pankow demonstrieren

An der Kirchstraße entsteht ein neuer MUF-Standort für Flüchtlinge mit sieben Einzelgebäuden.

Foto: Gesobau / Repro: Thomas Schubert

Bereits ab 15.30 Uhr wollen sie möglichst viele Berliner am gleichen Ort versammeln und laden Interessenten über soziale Netzwerke ein. Ziel soll es sein, ein Zeichen für Gastfreundschaft und Weltoffenheit in Pankow zu zeigen.

„Geflüchtete sind in Rosenthal und Pankow willkommen“, heißt es in der Einladung, die bei Facebook kursiert. Dies will man mit Redebeiträgen und Musik vermitteln. Das Bezirksamt Pankow hatte 2018 über die neue Flüchtlingsunterkunft in Pankow-Rosenthal informiert. Im Dezember 2019 sprach sich eine Initiative dafür auf, das Projekt wegen des Klimanotstands zu stoppen, was der Bezirk aber ablehnt.

AfD-Abgeordneter Ronald Gläser spricht von Repressalien gegen Kleingärtnern

Auf seiner Internetseite hatte sich zuletzt der Pankower AfD-Abgeordnete Ronald Gläser kritisch zu der Unterkunft geäußert - auch wenn es sich um eine der kleinsten in Berlin handle. Er spricht von Aussagen von Kleingärtnern, die das Projekt ablehnen und angeblich daraufhin unter Druck gesetzt wurden. „Wie mir berichtet wurde, wurden die Pächter der ,Windigen Ecke’ mündlich mit der Drohung eingeschüchtert, sie würden den Status als Kleingartenanlage verlieren, falls sie sich dem Projekt widersetzten“, schreibt Gläser. Belegen kann er diese Aussage allerdings nicht, wie er selbst einräumt.

Götz Frömming war in Berlin als Pädagoge tätig

Der AfD-Abgeordnete Götz Frömming ist seit 2017 Mitglied des Bundestags und war vor seiner politischen Karriere als Oberstufenkoordinator am Diesterweg-Gymnasium in Berlin und danach als Fachbereichsleiter am Berliner Lessing-Gymnasium tätig. 2012 hatte Frömming an der Technischen Hochschule Karlsruhe zum Dr. phil. promoviert.