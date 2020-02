Berlin. Wenn das Deutsche Kinderhilfswerk einschreitet, denkt man unweigerlich an Armut, materiellen Mangel, akute Not. Wenn sich das Kinderhilfswerk nun Familien aus dem vergleichsweise wohlhabenden Prenzlauer Berg widmet, liegt dem Einsatz aber ein schulpolitisches Problem zugrunde.

Berlins erster, komplett aus Modulbausteinen vorgefertigter Schulcampus kurz vor der Bezirksgrenze zu Friedrichshain, entsteht schrittweise auf einem Parkplatz am Velodrom. Aus schierer Raumnot und wegen rasant steigender Schülerzahlen entschied Pankow, ein erstes, rasch erbautes Gebäude an der Conrad-Blenkle-Straße in Betrieb zu nehmen, bevor die restliche Infrastruktur der Schule existiert. Es hat schicke Klassenzimmer. Aber aus Sicht von Claudia Neumann einen „fast schon gefährlichen Hof“.

Die Vertreterin des Hilfswerks will mit einer Fördersumme von 20.000 Euro dafür sorgen, dass der kleine Parkplatzabschnitt, der zum Spielen dient, den Bedürfnissen Kindern gerecht wird und nicht mehr dem Abstellen von Lastwagen und Autos. Die stehen gleich hinter dem Begrenzungszaun des Hofs Tür an Tür. „So manche Schulhöfe in Deutschland sind Betonwüsten statt Lebensräume“, erklärte Neumann am Dienstag bei der Scheckübergabe im Kreise lachender Mädchen und jubelnder Jungs. Aber was die Kinder an der neuen Außenstelle der Grundschule am Blumenviertel derzeit hinnehmen müssten, sei besonders übel.

Kinderhilfswerk stellt Geld zur Verfügung – Eltern die Arbeitskraft

Noch vor den Sommerferien sollen die Jugend auf einem neuen Sportfeld toben können. Ein Sonnensegel schützt sie demnächst vor Hitze und Regen. Rasch habe die Jury eines Wettbewerbs entschieden, den „schrecklichen Zustand“ der Freizeitfläche zu beenden, erklärt Claudia Neumann – zumal der eigentliche Pausenhof, bezahlt vom Staat, wohl erst in Jahren gemeinsam mit dem eigentlichen Hauptgebäude des aus Fertigteilen montierten Campus in Betrieb gehen kann. Modulare Bauten gelten in Konzept des Berliner Senats als wichtigstes Element, um den wachsenden Bedarf an Schulplätzen zu decken.

Am Neubau neben dem Velodrom ging Schnelligkeit vor Komfort. „Wir wollten Kindern beistehen, wo die Not besonders groß ist“, sagt die Repräsentantin des Hilfswerks. „Und das ist hier der Fall.“ Aus 280 Anträgen im Rahmen des Projekts „Schulfhofträume“ aus ganz Deutschland, war dieses Vorhaben sofort einer der Favoriten des Kinderhilfswerks. Dank Unterstützung der Projektpartner Rossmann und Procter & Gamble kamen insgesamt 15 Schulen im Bundesgebiet in den Genuss einer Förderung.

Ein modularer Bau ist der erste Trakt einer völlig neuen Schule am Velodrom in Prenzlauer Berg. Autos auf dem bisherigen Parkplatz haben derzeit viel mehr Raum als Kinder auf dem Hof.

Foto: Thomas Schubert

Mit der 20.000 Euro-Spende der Hilfsorganisation soll keineswegs ein Ersatz für den später folgenden, „offiziellen“ Pausenhof geschaffen werden, sondern eine kluge Interimslösung, betont Elternvertreterin Vanessa Remy. „Wenn wir Sportfeld und Sonnensegel hier eines Tages nicht mehr brauchen sollten, können wir die Ausrüstung einer anderen Schule weiterreichen“, sagt sie zu der Idee, eine transportable Freizeitausrüstung anzuschaffen. Daher sieht der Plan auch vor, dass Sportfeld und Sonnensegel in den Besitz des Bezirksamts übergehen.

Wie beim Terrorschutz: Eltern wollten Lastwagen mit Sperren abwehren lassen

Weil das Geld für einen professionellen Aufbauservice vor dem Modulbau der Grundschule im Blumenviertel nicht langt, packen Familien selbst mit an. Eine entsprechende Montageanleitung und Werkzeug liegen schon bereit. So ähnelt das Projekt dem Vorhaben der Initiative „Kiezinseln“ im Pankower Florakiez. Hier hatten sich Eltern ebenfalls dafür engagiert, Sponsorengeld für den Neubau des stark beschädigten Spielplatzes an der Dusekestraße anzuwerben – und das Gelände dann selbst beräumt. Künftige Spielplatzsanierungen nach diesem Muster sollen folgen.

Aber es gibt auch einen Unterschied zum Fall des Schulhofs in Prenzlauer Berg: Vanessa Remy und andere Mütter hatten sich zuletzt nicht nur über die Tristesse der Freizeitfläche beklagt, sondern im Januar auch vor einer gefährlichen Situation gewarnt: Der wacklige Bauzaun, der dem provisorischen Hof vom weiterhin von Kraftfahrzeugen genutzten Parkplatz trennt, war durch Windböen immer wieder umgestürzt. Weil rangierende Lastwagen den Kindern mehrfach zu nah kamen, fiel die Forderung der Eltern drastisch aus: Sie verlangten Lkw-Sperren, wie sie zur Terrorabwehr auf Weihnachtsmärkten zum Einsatz kommen. Senat und Bezirksamt wollten lieber eine dezentere Barriere und stritten zuletzt darum, wer einen stabilen Zaun beschaffen soll.

Die Elternvertreter der Grundschule im Blumenviertel um Vanessa Remy (r.) verlangen, Kinder vor Lastwagen zu schützen. 40 Tonner rangieren direkt neben dem provisorischen Hof der modularen Schule

Foto: Thomas Schubert / BM

Eine Interimslösung, die Vanessa Remy eher als kurios empfindet, ließ sich am Dienstag besichtigen: Der alte Bauzaun ist nun an mehreren Stellen mit dreieckigen Stützen verstärkt. „Und sie waren zuerst falsch herum montiert“, staunt Remy. Die voluminösen Dreiecke aus Stahl befanden sich also ausgerechnet auf der Seite des Schulhofs und nicht auf der Seite der Lastwagen. Damit hatten Kinder noch weniger Platz und drohten über die Streben zu stolpern.

Laut Karsten Gloger von der Grünen-Fraktion in Pankow ist Abhilfe bereits in Sicht. Im Schulausschuss habe das Bezirksamt angekündigt, Anfang März ein Parkverbot auf den Stellflächen, die direkt an den wackligen Schulzaun grenzen, einzuführen. Auch eine Zurückversetzung des Bauzauns zugunsten des Schulfhofs werde erwogen, berichtet Gloger. Wann genau diese Lösung in Kraft tritt, war bislang vom Bezirksamt nicht zu erfahren.

Auf dem Boden der Tatsachen: Neben Tischtennisplatten und auf den Boden gemalten Markierungen für Hüpfspiele gibt es auf dem Hof nur als klapprige Zäume und Beton.

Foto: Thomas Schubert

Für die Schüler, das Kinderhilfswerk und die Elternvertretung um Vanessa Remy wäre das eine wesentliche Information. Denn das 16.000 Euro teure mobile Sportfeld, das man eigenhändig aufbauen will, hätte auf dem Betonhof vor der Schule nur dann genügend Platz, wenn man den Zaun um mehrere Meter verschiebt.