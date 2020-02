Berlin Pankow: 50 Bäume in Buch müssen Neubau weichen

Berlin. Wo bis Anfang des Jahres noch Ahorne, Pappeln und Linden die Straße säumten, soll ein siebengeschossiges Haus mit Tiefgarage und 79 Wohnungen entstehen. Die ersten Information zum Bauvorhaben in Alt-Buch im Bereich der Hausnummern 44-46 war bereits seit dem Jahre 2016 bekannt. Es war wohl auch damals schon absehbar, dass dafür insgesamt 50 Bäume weichen müssen.

Aber wegen Unstimmigkeiten im Bezirksamt Pankow haben weder die Baupolitiker noch Anwohner bislang von diesem Projekt erfahren. Durch eine Anfrage der CDU-Fraktion stellte sich nun heraus: Die Protokolle waren in den Amtsstuben einfach verloren gegangen.

Bauantrag des Investors für Wohnungen in Buch „schlichtweg übersehen“

„Sowohl der benannte Vorbescheidsantrag als auch der Bauantrag wurden bedauerlicher Weise nicht gemeldet“, beschreibt Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) das Problem. „Dies wurde schlichtweg übersehen und ist den Umständen des einerseits Ausscheidens und andererseits Einarbeitens mehrerer technischer Sachbearbeiter geschuldet.“

So hat es das Bezirksamt versäumt, die Genehmigung für den Siebengeschossers im Rahmen der so genannten Bauliste öffentlich zu machen. In dieser unübersichtlichen Situation des Umbruchs ging verloren, dass im zuständigen Amt schon im Mai 2016 ein Antrag für einen Bauvorbescheid eingegangen war und der Bezirk im Dezember 2018 die endgültige Baugenehmigung erteilt hatte.

68 neu gepflanzte Linden gleichen der Verlust durch die Baumfällung aus

Im Rahmen der Rodung gingen jetzt insgesamt zehn Eschenahorne, zehn Feldahorne, eine Pappel, eine Esche, vier Rosskastanien, zwei Linden, zwei Birken, zwei Spitzahorne und eine Platane verloren. Anwohner können sich immerhin damit trösten, dass durch Ersatzpflanzungen in Zukunft mehr Bäume Wurzeln schlagen werden als gefällt wurden. 68 neue Linden ersetzen künftig die verlorenen Gehölze.

Es wird sicher nicht die letzte Fällung gewesen sein. Denn in Buch können laut des Berliner Wohnungsbauinformationssystems in den kommenden Jahren laut der 2030 noch maximal bis zu 4017 Wohnungen entstehen. Der nördlichste Ortsteil Berlins ist damit einer der am stärksten wachsenden Kieze überhaupt.