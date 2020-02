Jahn-Sportpark vor Totalumbau: Bürger können online mitreden

Das 160 Millionen Euro-Projekt in Prenzlauer Berg startet im Eiltempo. Wie soll der Jahn-Sportpark aussehen? Bürger dürfen mitreden.

Berlin. Von der DDR-Arena am früheren Grenzstrich zur Paradesportstätte in Sachen Inklusion: Hinter den Kulissen des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks in Prenzlauer Berg hat die Verwandlung bereits begonnen. Schon im kommenden Herbst reißen Bagger das Stadion mit seiner muschelförmigen Haupttribüne und den markanten Lichtmasten nieder. Im Eiltempo treibt der Senat eine Bebauungsplanverfahren voran, um den Neubau der Arena und des gesamten Sportparks formell zu regeln.