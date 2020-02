Baumfällung für die Sanierung des Schlossparks Buch

Berlin. Er ist ein Gartendenkmal und Teil des Natura-2000-Schutzgebiets. Aber zugleich gilt der Schlosspark Buch, dessen Geschichte bis ins Jahr 1610 zurückgeht, als Sanierungsfall. Und so sind die Baumriesen in der altehrwürdigen Grünanlage vor Fällungen nicht sicher. 19 Exemplare müssen in den nächsten Tagen dem vierten Abschnitt des 580.000 Euro-Bauprojekts zur Erneuerung des Parks weichen, wie das Bezirksamt Pankow mitteilt. „Sieben davon werden auf Grund ihrer starken Schädigung gefällt, drei Bäume zu Gunsten der Neupflanzung innerhalb der Allee, um so den notwendigen Lichtraum zu schaffen, und neun Bäume werden zu Gunsten einer guten Weiterentwicklung von vorhandenen Nachbarbäumen entnommen“, heißt es in der Mitteilung des Grünflächenamts. Außerdem werde entlang der Alleebäume „vorhandener Wildaufwuchs“ entfernt.

Neupflanzung von Bäumen und frischer Rasen dank Fördergeld Für Ersatz ist aber gesorgt. Die Neupflanzungen von 32 Hainbuchen, acht Linden und rund 70 anderen Gehölzen ist für die Neugestaltung des Denkmals fest eingeplant. Außerdem können sich die Bucher auf eine frisch begrünte Liegewiese freuen – der Rasen wird im Rahmen des vierten Bauabschnitts neu gesät. Er umfasst den nördlichen Holländischen Garten mit vier symmetrischen Wiesenkarrees, wo die äußeren und inneren Wege eine Überarbeitung erfahren. Dank Geld aus dem Förderprogramm „Stadtumbau“ war es neben der Parksanierung auch gelungen, neben dem Restaurant „Il Castello“ ein „Theodor-Fontane-Eck“ zu gestalten. Auf Anregung des Paares Rosemarie und Adolf Henke erinnert hier ein Birnbaum an den Buch-Besuch des Dichters. Schloss Buch wurde 1964 gesprengt Das Schloss im Park bringt die Maßnahme freilich nicht mehr zurück. Den Prunkbau Anno 1607 ließ die DDR im Jahre 1964 sprengen. An seiner Stelle erblühte ein Rosengarten.