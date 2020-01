Verdrängung in Pankow gestoppt: Seniorenclub bleibt am Kollwitzplatz

Pankow kann die Begegnungsstätte am Kollwitzplatz weiterbetreiben. Die geplante Mietsteigerung hätte den Bezirkshaushalt gesprengt.

Verhandlungserfolg für das Bezirksamt Pankow: Hauseigentümer nimmt Mietsteigerung für Sozialeinrichtung in Prenzlauer Berg zurück.

Prenzlauer Berg Verdrängung gestoppt: Seniorenclub bleibt am Kollwitzplatz

Berlin. Statt 7 Euro pro Quadratmeter 17 Euro nettokalt, statt 1627,36 Euro künftig 3952,16 Euro Gesamtmiete – diese Kostensteigerung hätte für die Begegnungsstätte Husemannstraße 12 am Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg zum Sommer das sichere Aus bedeutet. Auch die Milieuschutzverordnung hätte diese Sozialeinrichtung, die unter anderem einen traditionsreichen Seniorencomputerclub beherbergt, nicht gerettet. Die Hoffnungen ruhten darauf, den Hauseigentümer in letzter Minute von der drastischen Mieterhöhung abzubringen. Nun meldet Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) überraschend einen Erfolg.