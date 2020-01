Hamburger Pissoirs sind für Pankow viel zu teuer

Ein Modellversuch mit Urinalen in Pankows Wildpinkel-Ecken ist gescheitert – an geschätzten Kosten von 250.000 Euro im Jahr.

Berlin. Seit Jahren schon hat Pankow ein Problem mit Männern, die an Böschungen und Pfeilern von Bahnhöfen Wasser lassen. Zwölf weitere Monate gingen jetzt ins Land, in denen das Bezirksamt eine Lösung prüfte, auf die viele Anrainer der Schönhauser Allee und des Garbatyplatzes gehofft hatten: Pissoirs, wie sie am Hamburger Bahnhof und an der Reeperbahn zum Einsatz kommen. Nun das Ergebnis der sehr umfangreichen Untersuchung: Die Urinale sind schlichtweg zu teuer. Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) geht davon aus, dass man allein für die Reinigung eine Summe aufwenden muss, für die man auch einen Jugendclub betreiben könnte: rund 250.000 Euro pro Jahr.