10.000 Euro für Verein: Merkel zeichnet Pfeffersport aus

Berlin. 16 Projekte aus ganz Deutschland standen der Jury im Wettbewerb „Mission Inklusion“ zur Wahl. Gewonnen hat ein Verein aus Pankow. Und zum Gratulieren kam Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag persönlich: Der Verein Pfeffersport ist offiziell Preisträger des Großen Sterns des Sports in Gold 2019. Das Preisgeld beläuft sich auf 10.000 Euro.

Pfeffersport bindet Migranten, Menschen mit Handicap und Vertreter der Queer-Community ein

Damit prämierten die Juroren das besondere Profil des Clubs, der in Prenzlauer Berg zu Hause ist. Der 4500 Mitglieder starke Mehrspartenverein aus Pankow lege großen Wert auf Diversität und bilde die gesellschaftliche Vielfalt der Stadt in den Sportgruppen, bei Events und in der Bildungsarbeit ab, hieß es zur Begründung.

Inklusion werde bei Pfeffersport praktiziert, indem man verstärkt Mädchen und Frauen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, darunter auch geflüchtete Menschen, Menschen mit Handicap, aus der Queer-Community, Senioren und Seniorinnen, aber auch Menschen aus sozial benachteiligten Milieus für Sport und Spiel begeistere.

Platz eins bei „Mission Inklusion“ soll Signalwirkung setzen

Der Große Stern des Sports ist eine Initiative des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken und des Deutschen Olympischen Sportbundes. Im Rahmen der Preisverleihung sagte Martina Palte, Mitglied des Vorstands der Berliner Volksbank: „Der Verein setzt sich in vorbildlicher Weise dafür ein, allen Menschen gleichermaßen Freude am Sport zu vermitteln. Niemand wird etwa aufgrund seiner Herkunft, Religion, seines Alters oder Geschlechts oder der gesundheitlichen Verfassung zurückgesetzt. Pfeffersport leistet Großartiges für das respektvolle Miteinander in Berlin, und es hat Signalwirkung, dass gerade ein Projekt wie ‚Mission Inklusion‘ den ersten Platz belegt.“