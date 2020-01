Wohnen am Bahnhof Pankow: Investor füllt Lücke im Florakiez

Mit einem Neubau an der Florastraße will der Entwickler Otto Heil architektonische Akzente setzen. Die Parkplätze liegen im Hof.

Berlin. Auf der letzten Kriegsbrache am Bahnhof Pankow rücken wohl noch in diesem Jahr die Bagger an. Wenn es nach dem Grundstückseigentümer, der Firma Otto Heil Immobilien geht, können die Arbeiten auf der Freifläche im letzten Abschnitt der Florastraße kurz vor dem Garbatyplatz gleich nach Bewilligung des Bauantrags beginnen. Geschäftsführer Frank Jost hofft geht davon aus, im Frühjahr die Genehmigung zum Bau von 21 Wohnungen vom Bezirksamt Pankow zu erhalten. Das Gebäude gleicht in seinen Ausmaßen der üblichen Bebauung im Florakiez und soll zwischen Gründerzeitfassaden und nüchternen Nachwende-Bauten optisch hervorstechen.