Berlin. Nicht nur auf den Straßen in Pankow herrscht tagtäglich Stillstand. S-Bahnen sind überlastet, U-Bahnlinien werden nicht weit genug geführt – und die Verlängerung der Straßenbahn lehnen mehrere Bürgerinitiativen ab.

Trotzdem hält der Senat an den Plänen für mehrere neue Wohnquartiere fest, mit denen Pankow nach Prognosen bis 2030 die 460.000 Einwohner-Marke knacken wird. Jetzt wagt das Bezirksamt einen Vorstoß und will eine ganz neue Lösung untersuchen: die Anbindung von neuen Wohnquartieren per Seilbahn.

Blankenburger Süden, Karow und Buch könnten per Seilbahn angebunden werden

Dafür hat Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) eine Veranstaltung mit einem Experten anberaumt. Der Verkehrswissenschaftler Prof. Monheim soll am 27. Januar in Pankow einen Vortrag über „urbane Seilbahnsysteme“ halten. Anschließend sei eine vertiefende Diskussion möglich, heißt es in der Ankündigung des Bezirksamts am Donnerstagmorgen.

„Ziel des Termins ist es, sich einer Antwort auf die Frage zu nähern, ob und unter welchen Voraussetzungen in welchem zeitlichen Horizont Seilbahnsysteme im Nordostraum, zum Beispiel im Blankenburger Süden, in Karow und Buch oder auch als Tangentiale geeignet sein können, diese Stadträume mit dem ÖPNV vergleichsweise zügig und platzsparend, emissions- und fahrplanfrei zu versorgen“, beschreibt das Bezirksamt die Idee.

„Angesichts der hinreichend bekannten Hürden zur Erschließung des Berliner Nordostens ist aus Sicht des Bezirksbürgermeisters eine nähere Betrachtung dieses Verkehrsmittels durchaus angemessen.“

Pläne für 21.000 neue Wohnungen in Pankow

In Pankow liegen Pläne für etwa 21.000 neue Wohnungen vor, die vor allem auf Ackerflächen entstehen sollen und aus Sicht des Bezirksamts mit jetzigen Verkehrssystemen kaum angebunden werden können.

Besonders kritisch bewerten Verkehrsexperten im Bezirk die Lage für den Blankenburger Süden mit bis zu 6000 neuen Wohneinheiten, neue Stadtteile in Karow mit 3000 Wohneinheiten und Buch, wo über 4000 Wohnungen entstehen können.