Bürgerpark Pankow: Falsche Schilder verkünden Hundeverbot

Nach dem Hundeverbot auf Plätzen in Prenzlauer Berg tauchen nun in einem großen Stadtpark Verbotsschilder auf. Die Erklärung überrascht

Berlin. Dienstagmorgen im Bürgerpark: Zwei Hunde tollen über die Liegewiese, einer stöbert in Büschen an der Panke. Zwei sind angeleint, einer flitzt nach Herzenslust zwischen den Wegen umher. Wenn es nach dem Schild am historischen Torbogen geht, sind alle drei Hunde verboten – auch diejenigen an der Leine.