Neue Idee: Berliner sollen Handys an Parklets laden können

Mehr als nur Fahrradgaragen: Die Parklets an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg könnten in Zukunft einen neuen Zweck haben.

Sie waren als Teil eines Experiments gedacht. Mit vier Parklets an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg wollten der Senat und das Bezirksamt Pankow erproben, ob sich diese Stadtmöbel an einer stark befahrenen Straße als Fahrradgaragen nutzen lassen – und ob man Berliner damit zum Umstieg aufs Fahrrad überzeugen kann.