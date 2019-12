Abschied vom Auto: Pankow plant ein Netz aus Fahrradstraßen

Mit dem Rad auf blauem Grund: So stellt sich die Initiative Volksentscheid Fahrrad verkehrsberuhigte Achsen vor, wie sie nun im großen Stil in Pankow und Prenzlauer Berg entstehen könnten.

Berlin. Eine geschützte Radspur auf der Schönhauser Allee – das bleibt wohl der Königsweg für den Radverkehr in Pankow und Prenzlauer Berg. Noch immer sind Prüfungen im Gange, ob 2020 eine Umgestaltung des Abschnitts zwischen Wichertstraße und Stargader Straße gelingen kann. Alles steht und fällt mit der Frage: Lohnt sich ein kostspieliger Umbau der Bundesstraße mit Pollern oder anderen Barrieren noch, wenn sie in genau diesem Abschnitt beim Neubau der Schönhauser-Allee-Brücke ab 2024 abgerissen wird? Sollte das Prestigeprojekt der Verkehrswende an diesem Problem endgültig platzen, hat das sich Bezirksamt Pankow nun ein Ass bereitgelegt. Genau genommen sind es sogar acht. Genau so viele Passagen könnten ein Netz aus Fahrradstraßen bilden, dass den bisherigen Hauptkorridor auf der Schönhauser Allee ersetzt.