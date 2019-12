„Stinkefrei“ in Pankower Schule wegen falschem Klo-Putz

Berlin. Gestunken hat es sehr wohl. Einen ganzen Tag lang durften die Kinder an der Reinhold-Burger-Schule im November nicht zum Unterricht erscheinen, weil die Leitung ihnen das Geruchserlebnis nicht zumuten mochte. Spötter sprachen von „stinkefrei“ – und die Kunde von vermeintlich schlecht geputzten Toiletten in Pankow war plötzlich deutschlandweit bekannt.

Aber nun wird klar: Die unerträglichen Ausdünstungen auf den Toiletten der Reinhold-Burger Schule kamen ganz anders zustande als gedacht. Reinigungskräfte hatten nicht etwa zu wenig geputzt, sondern fielen im Arbeitseifer einer Tücke der Urinale zum Opfer.

Wasserlose Urinale brauchen besondere Flüssigkeit, um nicht zu stinken

Tatsächlicher Grund für den Mief war ein Fehler bei der Handhabung der wasserlosen Pissoirs. Die unerfahrene Mannschaft hatte wohl aus Unkenntnis versäumt, eine besondere Substanz einzufüllen.

So kam es dazu, dass die Urinale „wegen fehlender Sperrflüssigkeit einen unzumutbaren Geruch verbreiteten“, wie Schulstadtrat Torsten Kühne (CDU) nun überraschend auf Anfrage der Grünen-Fraktion mitteilt. Unter Sperrflüssigkeit versteht man Mittel, die bei wasserlosen Urinalen auf Herrentoiletten eingegossen werden, um den Geruch des darin gespeicherten Urins zu neutralisieren.

Urin von 200 Schülern heizte sich tagelang auf

Wenn Reinigungskräfte das Mittel vergessen und sich viel Urin in den Sammelbecken anhäuft, entsteht – wie in diesem Fall – penetranter Gestank. Laut Kühne waren die Ausscheidungen von 200 Schülern ab Freitag ein Wochenende lang ohne den „Geruchsschutz“ hohen Temperaturen in den gut beheizten Toilettenräumen ausgesetzt gewesen. Die Schulleitung befand das Geruchserlebnis am Montag für unzumutbar und ließ die Burger-Schule deshalb schließen.

Pankow zahlt jährlich 5,76 Millionen Euro für saubere Schulen

Grundsätzlich seien die Schulen in Pankow durchaus passabel gereinigt, meint Stadtrat Kühne. An 80 Standorten gelte es immerhin 410.000 Quadratmeter zu putzen. „Täglich werden mehr als 1100 Arbeitsstunden in der Schulreinigung erbracht und der überwiegende Teil davon beanstandungsfrei. Jährlich gibt das Bezirksamt derzeit 5,76 Millionen Euro für die Schulreinigung aus“, rechnet der CDU-Politiker vor.

Es sei auch zu berücksichtigen, dass die Anforderungen an die Reinigung über den Tag, die Jahreszeiten oder die Jahre betrachtet variieren. „Auch die Reinigungsleistung wird nie konstant gleichbleibend erbracht werden können“, räumt Kühne ein. Im Fall der Burger-Schule ist das Ergebnis in der Regel sogar besonders gut.