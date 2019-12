Ein ehemaliges Mitglied der AfD-Fraktion aus Pankow will „tradierte Kultursymbole“ wie den Weihnachtsbaum vor dem Verlust bewahren.

Advent in Berlin

Advent in Berlin Ex-AfD-Mann sorgt sich um Weihnachtsbäume für Flüchtlinge

Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe. Tobias Thieme, fraktionsloser Bezirkspolitiker mit Wurzeln in der AfD, sorgt sich in diesen Tagen um all diejenigen, die auf auf das christliche Brauchtum verzichten könnten. Er verwendete nun eine mündliche Anfrage darauf, vom Bezirksamt Pankow zu erfragen, ob denn alle öffentliche Einrichtungen mit Weihnachtsbäumen ausgestattet seien.