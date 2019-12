Bahnhof Pankow: Begegnungszone an der Florastraße entsteht

Nicht die Maaßenstraße, nicht die Bergmannstraße – das Vorbild für die dritte Begegnungszone Berlins liegt weit jenseits des Stadtgebiets, in einer anderen deutschsprachigen Hauptstadt: Wien. Beim offiziellen Beschluss eines Antrags zum Start des Verfahrens für die Einführung eines verkehrsberuhigten Bereichs vor dem S- und U-Bahnhof Pankow verloren die Bezirkspolitiker von Grünen, Linken und SPD über die bisherigen Begegnungszonen in Kreuzberg und Schöneberg kein Wort.

Vorbild für Begegnungszone Pankow: die Mariahilfer-Straße in Österreichs Hauptstadt

Auf dem letzten Stück der Florastraße vor dem Bahnhof Pankow soll die Begegnungszone eine Verbesserung der Verkehrssicherheit leisten.

Foto: Thomas Schubert

Stattdessen stellte Almuth Tharan von den Grünen die hohe Beliebtheit des vergleichbaren Verkehrsprojekts in der Wiener Mariahilfer-Straße heraus. „Dort sind alle gleichberechtigt, Passanten, Busse, Kraftfahrzeuge. Es gilt Tempo 20. Und eine Evaluierung ergab, dass die Mehrheit die Begegnungszone behalten will“, erklärte Tharan. Etwas Ähnliches könne man sich auch im letzten Teilstück der Florastraße und am Garbatyplatz am Bahnhof Pankow vorstellen. „Hier sollte ein Stadtplatz entstehen, der diesen Namen erstmals verdient“. Tatsächlich ist diese Pforte nach Alt-Pankow derzeit mit unzähligen Fahrrädern zugestellt und leidet an einer Trinker- und Obdachlosenszene. Beim Projekt Begegnugszone Pankow könnte es auch darum gehen, solche Probleme zu lösen.

Vier Parklets aus der Schönhauser Allee stehen für die Begegnungszone bereit

Eines der drängendsten Verkehrsprobleme vor dem Bahnhof Pankow ruft nach einer Lösung: Die Abstellplätze für Fahrräder sind trotz Doppelstock-Anlagen restlos erschöpft.

Foto: Thomas Schubert

Wenig glücklich über den Vergleich mit Wien gibt sich Linken-Politiker Wolfram Kempe, dessen Fraktion den Antrag der Grünen für den Start einer Machbarkeitsstudie für die Begegnungsszene mitträgt. „Man kann verschiedene Orte nicht vergleichen, auch nicht Begegnungszonen“, meint Kempe. In Wien sei die Mariahilfer-Straße nach dem Bau einer U-Bahn völlig neu konstruiert worden, einschließlich der Elemente zur Verkehrsberuhigung, zu denen auch Parklets gehören. So wie es in Berlin in der Testphase der Begegnungszone in Kreuzberg der Fall war. Über vier Parklets kann Pankow derzeit mitverfügen. Sie befinden sich an der Schönhauser Allee und sind dort überaus umstritten. Drei der vier Stadtmöbel in Prenzlauer Berg sind als Fahrradgaragen ausgelegt. Und an Abstellplätzen für Velos fehlt es auf dem Garbatyplatz massiv.

CDU befürchtet Gefahr für Senioren

Unzufrieden mit dem sofort beschlossenen Antrag zur Prüfung eines Begegnungszone durch eine Machbarkeitsstudie zeigte sich vor allem die CDU-Fraktion um Johannes Kraft. Er verwies darauf, dass sich schon bei früheren ähnlichen Projekten Interessenvertreter von Senioren und Behinderten darüber beschwert hätten, dass die Verkehrssicherheit, um die es hier gehen soll, eher sinkt.