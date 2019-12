Pankow: Ordnungsamt zu müde zum Abschleppen – „macht der Spätdienst“

Die einen sehen es als Arbeitsverweigerung an, die anderen als verhältnismäßiges Handeln. In jedem Fall sendet der neueste Streit um eine Entscheidung des Pankower Ordnungsamts ein Zeichen an Falschparker in Berlin. Sie müssen unter Umständen kein Abschleppen ihres Fahrzeugs fürchten, wenn der Schichtwechsel naht.

Tatsächlich bestätigt der zuständige Stadtrat Daniel Krüger (für AfD) auf Anfrage des Linken-Politikers Jurik Stiller: Eine Streife hat am 15. Oktober genau deshalb zunächst auf das Abschleppen verzichtet. Einem Bürger, der die Umsetzung eines Falschparkers verlangte, sollen Mitarbeiter des Ordnungsamts gesagt haben: „Macht vielleicht der Spätdienst“. Krüger räumt ein: „Diese Auskunft ist wahrheitsgemäß“. Ordnungsamt prüft, ob Gefährdung des Verkehrs vorliegt Tatsächlich sei es Ermessenssache, ob eine Ordnungswidrigkeit beim Abstellen von Fahrzeugen im Straßenverkehr so gravierend ausfällt, dass ein Knöllchen nicht reicht, erklärt der Stadtrat. In dem Fall stand das Fahrzeug im 5-Meter-Bereich der Kreuzung Zeiler Weg und Dettelbacher Weg in Alt-Pankow, wo ein hoher Parkdruck herrscht. Dass dort ein Parkverbot gilt, ist unbestritten. Ein so genannter „Regelfall der Umsetzung“ liege nur dann vor, wenn auch eine akute Gefährdung des Verkehrssicherheit durch den Falschparker vorliegt, erklärt Krüger das Handeln seiner Mitarbeiter. „In den unterschiedlichen Dienstgruppen wird bei der Einleitung von Maßnahmen einheitlich verfahren“, versichert er. „Das gilt für Früh- und Spätschicht“. Falschparker konnte sein Auto vor dem Abschlepper retten Nach Ansicht der Linken kommt es aber immer öfter vor, dass die Mitarbeiter des Pankower Ordnungsamts aufs Abschleppen verzichten. „In den vergangenen Wochen häufen sich bei uns die Meldungen dieser Art“, gibt Jurik Stiller zu Bedenken. Krüger entgegnet, dass es oft an den Abschleppdiensten liegt – sie können teilweise nicht schnell genug ein Fahrzeug entsenden, um den Falschparker an den Haken zu nehmen, sagt der Stadtrat. Wartezeiten von einer Stunde seien in Pankow durchaus üblich. Das habe auch Einfluss auf die Ermessensentscheidung des Ordnungsamts. Im Fall des Falschparkers aus dem Dettelbacher Weg sei es so gewesen, dass der Fahrer des Autos kam und sein Auto wegsetzte, bevor die nächste Schicht den Abschlepper einweisen konnte.