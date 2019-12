Auf dem Spielplatz auf dem Arnswalder Platz legten Unbekannte erneut Rasierklingen aus. Es ist der dritte Alarm in zwei Wochen.

Berlin. Auf dem Spielplatz am Arnswalder Platz in Prenzlauer Berg sind zum zweitem Mal innerhalb von zwei Wochen Rasierklingen entdeckt worden. Die Beamten bestätigten am Dienstag den Fund von Mitarbeitern des Bezirksamts Pankow.