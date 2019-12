Nach Begegnungszone Bergmannstraße - Neuer Versuch am Bahnhof Pankow

Verkehr in Pankow Begegnungszone am Bahnhof Pankow - der dritte Versuch

Berlin. Der heftige Streit um die Begegnungszonen in der Bergmannstraße in Kreuzberg und in der Schöneberger Maaßenstraße taugte in ganz Berlin zum Stadtgespräch. Aber Bezirkspolitiker in Pankow hält er nicht davon ab, jetzt ein drittes Projekt zur Verkehrsberuhigung nach diesem Muster zu fordern. Ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen von Grünen und Linken zielt darauf ab, an der Florastraße zwischen Bahnhof Pankow und Garbatyplatz die dritte Begegnungszone Berlins einzurichten. Es gibt gute Chancen, dass er schon am Mittwoch beschlossen wird – zumal die Antragsteller Kuriositäten wie in der Bergmannstraße vermeiden wollen. Linken-Verkehrsexperten Wolfram Kempe legt sich bereits fest und sagt: „Grüne Punkte auf der Straße, so einen Unfug wird es bei uns nicht geben.“