Konnopke’s Imbiß muss Tische abbauen – wegen Denkmalschutz

Berlin. An Konnopke’s Imbiß am U-Bahnhof Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg wird das Wurst essen von nun an umständlicher. Denn die weißen Picknicktische vor der Bude, an denen man bislang Currywurst und Pommes bequem verzehren konnte, müssen verschwinden. Das hatte die New York Times zuerst berichtet - was das Bezirksamt Pankow nun bestätigte. Der Grund: Ein Streit um den Denkmalschutz unter dem Viadukt der U-Bahnlinie U2 mit der Betreiberin Waltraud Ziervogel.

„Vor einigen Jahren wurde von Frau Ziervogel ein Erweiterungsbau beantragt, um den Gästen eine überdachte Sitzgelegenheit zu bieten. Dieser wurde genehmigt unter der Auflage, dass der Bau einen Ersatz für die Tische und Bänke darstellt. Frau Ziervogel wollte letztere jedoch zusätzlich zum Erweiterungsbau behalten“, erklärt eine Sprecherin von Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) das Problem. Denkmalschutzbehörde: Imbiss-Tische verdecken historisches Pflaster „Sowohl das Viadukt, als auch die Pflasterung darunter stehen jeweils unter Denkmalschutz und werden durch eine übermäßige Inanspruchnahme an Fläche seitens des Imbisses optisch beeinträchtigt, daher hat die untere Denkmalschutzbehörde keine Zustimmung zu einer Flächenerweiterung gegeben“, heißt es weiter. Waltraud Ziervogel zog daraufhin vor Gericht - und hat nun laut Auskunft des Bezirksamtes Pankow den Prozess verloren. Das Ergebnis: Konnopke’s Imbiß muss Bänke und Tische abräumen. Wer die hoch gelobte Wurst essen will, muss entweder mit dem Pappteller balancieren oder kann sich in den Erweiterungsbau setzen - vorausgesetzt, er findet einen Platz. Am Montag waren die Stehtische vor dem 1930 gegründete Familienbetrieb noch im Einsatz. Mitarbeiter wollten sich zum verlorenen Rechtsstreit nicht äußern. Zuletzt geriet der Imbiss in die Schlagzeilen, als im Sommer 2017 Unbekannte dem Lokal sein scharfes S vom Dach stahlen. Der Verlust der Tische dürfte schwerer wiegen. Denkmalschutz unter dem Viadukt der U2 führte zur Streichung von Fahrradständern Wie problematisch sich der Denkmalschutz der Hochbahnanlage, die im Volksmund Magistratsschirm heißt, auswirkt, musste das Bezirksamt Pankow selbst erfahren. Der ursprüngliche Plan, unter der Trasse Doppelstock-Fahrradständer aufzustellen, war wegen des historischen Umfelds nicht zu halten. So entschied man sich gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Verkehr, an der Schönhauser Allee Parklets aufzustellen, die als Fahrradgaragen dienen.