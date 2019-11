Wegen Rasierklingen: Zweiter Spielplatz im Bötzowkiez zu

Berlin. Familien im Bötzowkiez nennen den Spielplatz an der Ecke Esmarchstraße und Pasteurstraße „Ecki“. Nun wurde die Anlage vom Bezirksamt Pankow gesperrt. Der Grund: Unbekannte haben im Rindenmulch Rasierklingen ausgelegt, wie die Facebook-Seite „Bötzowkiez“ meldet. Es ist nicht der erste Vorfall im kinderreichen Kiez - und in Prenzlauer Berg ein immer wiederkehrendes Phänomen.

Rasierklingen im Sand: Versuchte gefährliche Körperverletzung

Bereits am 23. November hatten Eltern nicht weit vom „Ecki“ entfernt auf dem Spielplatz am Arnswalder Platz Rasierklingen gefunden. Wie in solchen Fällen üblich, schrieb die Polizei eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.

Dem Bezirksamt werden solche Vorkommnisse mehr als fünfmal im Jahr gemeldet. Wenn ein Fund von Reißzwecken, Rasierklingen oder anderen gefährlichen Gegenständen gemeldet wird, säubern Mitarbeiter von Fachfirmen die Spielplätze. Sie sind dann für mehrere Tage gesperrt.

Mehr zum Thema:

Wie Pankow die Spielplatz-Misere beenden will

Rasierklingen auf Spielplatz: Sandkasten wird umgegraben

29-Jährige verletzt sich an Nadel auf Spielplatz