Verkehr in Berlin Anders als in Mitte: Tempo 10 in Pankow bleibt erhalten

Wegen einer gerichtlichen Entscheidung muss das Bezirksamt Mitte in diesen Tagen umrüsten: Anstatt einer „Tempo 10-Zone“ gilt in der Dircksenstraße am Alexanderplatz von nun an Tempo 30 – weil das bisher verwendete Verkehrszeichen „Tempo-10-Zone“ formell nicht existiert. Prompt fragen sich viele Pankower, ob damit eine fast identische Beschränkung in ihrem Bezirk hinfällig wird. Auch in der Friedrich-Engels-Straße in Niederschönhausen gilt Tempo 10 – wegen des schlechten Zustands der Fahrbahn und Lastwagen, die über die dennoch Schlaglochpiste rollen müssen. Am Montag gab das Bezirksamt Pankow bekannt: So wird es auch bleiben. Denn die Tempo 10-Schilder in Pankow unterscheiden sich von den „falschen“ im Bezirk Mitte.