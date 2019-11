Marode Brücke: Schönhauser Allee in Berlin für schwere Lkw gesperrt

So nicht mehr: Lastwagen, die schwerer sind als 16 Tonnen, müssen die Schönhauser Allee wegen der baufälligen Brücke in Höhe des S- und U-Bahnhofs meiden.

Damit die Brücke über den Graben der Ringbahn an der Schönhauser Allee bis zum Neubau durchhält, tritt Gewichtsbeschränkung in Kraft.

Verkehr in Berlin

Verkehr in Berlin Marode Brücke: Schönhauser Allee für schwere Lkw gesperrt

Berlin. Auf einer der meistbefahrenen Magistralen Berlins tritt in Kürze eine Gewichtsbeschränkung für Lkw in Kraft. Weil eine Brücke, die beide Fahrbahnen der Schönhauser Allee über den Graben der Ringbahn führt, marode ist, wird die Straße für schwere Lastwagen in Kürze gesperrt, teilt Pankows Verkehrsstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) mit.