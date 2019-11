Berlinovo baut 450 Wohnungen für Studenten

Für den Standort an der Friedenhorster Straße in Lichtenberg hat die Berlinovo 2018 diesen Entwurf für Studentenapartments präsentiert. Das Modell für Pankow soll noch bunter werden.

An der Arno-Zweig-Straße in Berlin-Pankow wird die landeseigene Gesellschaft Berlinovo einen neuen Baukomplex errichten. Er umfasst 450 Wohnungen für Studenten, Raum für Künstler und eine Kita, wie die Berlinovo am Mittwoch mitgeteilt hat. Sie nennt das Projekt „ein kreatives Epizentrum“ und erwartet zum ersten Spatenstich am 22. November den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke).