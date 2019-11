Parklets in der Schönhauser Allee: Bund der Steuerzahler tadelt teuerste Fahrradgaragen Berlins

Dieses Parklet an der Schönhauser Allee ragte zuerst an den Radweg heran und wurde deshalb nachträglich gekürzt. Kosten des Umbaus: 9.617 Euro.

Es fing alles damit an, dass sie nicht rechtzeitig kamen. Ein ganzer Sommer verstrich, ehe der Senat das erste von vier Parklets an der Schönhauser Allee mit monatelanger Verspätung im September 2018 aufstellen konnte. Am nächsten Morgen war die Umgebung des Stadtmöbels, das als Fahrradgarage dienen sollte, mit Flatterbänden und Zäunen abgeriegelt: Denn die Holzkanten ragten 50 Zentimeter in den Radweg hinein.