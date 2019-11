Glühwein am Schloss Schönhausen in Pankow – das gab es noch nie.

Abgesehen vom stadtweit bekannten Lucia Markt an der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg steht der Bezirk Pankow nicht unbedingt im Ruf, Kinder mit Weihnachtszauber zu beglücken. Das soll sich am ersten Adventswochenende in diesem Jahr gründlich ändern.