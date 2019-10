Sperrung nach Rohrbruch auf der Prenzlauer Promenade

Berlin. Auf der Prenzlauer Promenade zwischen Binzstraße und Kissingenstraße in Pankow hat ein Rohrschaden den Verkehr lahmgelegt. Die Berliner Wasserbetriebe starteten sofort eine Reparatur und brachten die Arbeiten am Donnerstagnachmittag zum Abschluss.

Weil nun die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden repariert werden muss, dauern die Sperrungen auf der wichtigen Einfallstraße bis in den Sonnabend an, teilte Sprecherin Astrid Hackenesch-Rump mit. Der Schaden war bereits am Mittwoch an einer Hausanschlussleitung aufgetreten, wodurch rund sieben Quadratmeter der Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Busse der BVG-Linie 255 werden seitdem umgeleitet. Schon in der vergangenen Woche hatte ein Wasserrohrbruch in Weißensee zu erhebliche Verkehrsbehinderungen und einer haushohen Fontäne in der Langhansstraße geführt.